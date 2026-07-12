आरक्षक ने खुद को मारी 6 गोलियां, वायुसेना स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान सर्विस रायफल से की आत्महत्या

ग्वालियर के वायुसेना स्टेशन से एक बेहद दुखद और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां ड्यूटी पर तैनात एक आरक्षक ने अपनी सर्विस रायफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया. साथी जवान और अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल आरक्षक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके. शुरुआती जांच में पारिवारिक तनाव को आत्महत्या की संभावित वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

ड्यूटी के दौरान उठाया खौफनाक कदम

जानकारी के मुताबिक, ग्वालियर के महाराजपुरा स्थित वायुसेना स्टेशन में शनिवार को ड्यूटी पर तैनात आरक्षक इसेंद्र सिंह भदौरिया ने अपनी सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली. घटना उस समय हुई जब वह गार्ड पोस्ट पर तैनात था. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास मौजूद जवान और अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे.

अस्पताल पहुंचाने के बाद हुई मौत की पुष्टि

घटना के बाद गंभीर रूप से घायल आरक्षक को तत्काल मुरार स्थित सेना अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी. जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

सूबेदार ने पुलिस को दी सूचना

महाराजपुरा थाना पुलिस के अनुसार, वायुसेना के सूबेदार चितरंजन महंता ने थाने में घटना की सूचना दी थी. उन्होंने बताया कि डीएससी गार्ड पोस्ट 25 एमएमपीयू पर तैनात आरक्षक इसेंद्र सिंह भदौरिया, जो मूल रूप से भिंड जिले का रहने वाला था, ने ड्यूटी के दौरान अपनी 7.62 एसएलआर सर्विस रायफल से खुद को गोली मार ली.

मैगजीन में थे 30 राउंड, 6 गोलियां लगीं

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि रायफल की मैगजीन में 30 राउंड मौजूद थे. इनमें से छह गोलियां आरक्षक के सीने में लगीं. घटना के बाद हथियार को जब्त कर लिया गया है और तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

पारिवारिक तनाव की बात आई सामने

जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि मृतक इसेंद्र सिंह भदौरिया ने दो शादियां की थीं. पहली पत्नी से हुए बेटे के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं बताए जा रहे हैं. दोनों के बीच अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती थी. बताया जा रहा है कि बेटा अपने दादा के पास रहता था, जिससे पारिवारिक तनाव लगातार बना हुआ था.

फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की विस्तृत जांच कर रही हैं. शुरुआती तौर पर पारिवारिक विवाद को आत्महत्या की वजह माना जा रहा है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी.