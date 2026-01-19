भोजशाला में बसंत पंचमी और जुम्मा एक साथ: हिंदू-मुस्लिम समाज के साथ कमिश्नर-IG की शांति बैठक, तैयारियां शुरू

शुक्रवार, 23 जनवरी को बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज को लेकर भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी है. इसी कड़ी में आज इंदौर के कमिश्नर सुदाम खाड़े और आईजी अनुराग ने हिंदू और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ सर्किट हाउस में शांति बैठक की. बैठक में जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

हिंदू-मुस्लिम समाज से सहयोग की अपील

हिंदू समाज के प्रतिनिधि अशोक जैन ने कहा कि हिंदू पक्ष ने विस्तृत रूप से प्रशासन से बात की और सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा कि पूर्व में भी ऐसे हालात बन चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार बसंत पंचमी के कार्यक्रम अखंड रूप से शांति-सद्भाव के साथ संपन्न हों और पूरा हिंदू समाज इसके लिए प्रतिबद्ध है.

मुस्लिम समाज के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को बताया कि मुस्लिम समुदाय हमेशा से प्रशासन का सहयोग करता रहा है और आगे भी करेगा. उन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में नहीं जाएंगे, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर सांकेतिक रूप से नमाज अदा करेंगे ताकि शांति बनी रहे.

चाक-चौबंद रहेगी सुरक्षा व्यवस्था

बैठक के बाद इंदौर कमिश्नर सुदाम खाड़े ने कहा कि दोनों ही पक्षों से चर्चा सकारात्मक माहौल में हुई और दोनों ने प्रशासन को सहयोग देने का आश्वासन दिया है. उन्होंने सभी से अपील की कि सोशल मीडिया पर फैल रहे भ्रमित समाचारों से बचें, क्योंकि कई बार गलत जानकारी से तनाव बढ़ सकता है. साथ ही उन्होंने मीडिया से भी सहयोग की अपेक्षा जताई ताकि शांति-व्यवस्था बनाए रखी जा सके.

200 से अधिक CCTV कैमरों से रखी जाएगी निगरानी

आईजी अनुराग ने भी दोनों पक्षों से बातचीत का सकारात्मक असर बताया. उन्होंने कहा कि प्रशासन शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है. हमारी पहली प्राथमिकता शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है. प्रशासन ने शहर भर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है और 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था भी सक्रिय कर दी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई भी शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.

