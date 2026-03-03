विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR Update

18 माह के मासूम का गला घोंटा, 10 दिन तक रजाई में लपेटे रखा शव, अवैध रिश्ते के शक में महिला ने उठाया खौफनाक कदम

Illicit Relationship Murder: शक में इंसान को जानवर बन देता है. कुछ ऐसा सिंगरौली की महिला के साथ हुआ, जिसने किसी दूसरी महिला के साथ पति के अवैध संबंधों के शक में कथित प्रेमिका के 18 माह की मासूम की हत्या कर दी, फिर उसके शव को 10 दिनों तक अपने घर में छुपाए रखा. इससे पहले की मासूम की मौत का राज खुलता, वह मासूम के शव को खेत में फेंक आई.   

Read Time: 5 mins
Share
18 माह के मासूम का गला घोंटा, 10 दिन तक रजाई में लपेटे रखा शव, अवैध रिश्ते के शक में महिला ने उठाया खौफनाक कदम
SUSPECT OF ILLICIT RELATIONSHIP WOMEN KILLED INNOCENT CHILD OF OTHER WOMEN

Women Killed Child: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पति-पत्नी और वो का एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने पति के किसी गैर महिला के साथ अवैध संबंधों के शक में एक मासूम की हत्या की साजिश रच डाली. महिला पति की कथित प्रेमिका से इतनी परेशान थी कि उसने इंसानियत को तार-तार करते हुए उसकी मासूम बच्ची की हत्या को अंजाम दे दिया और उसके शव को 10 दिनों तक अपने घर में छुपाए रखा.

शक इंसान को जानवर बन देता है. कुछ ऐसा सिंगरौली की महिला के साथ हुआ, जिसने किसी दूसरी महिला के साथ पति के अवैध संबंधों के शक में कथित प्रेमिका के 18 माह की मासूम की हत्या कर दी, फिर उसके शव को 10 दिनों तक अपने घर में छुपाए रखा. इससे पहले की मासूम की मौत का राज खुलता, वह मासूम के शव को खेत में फेंक आई.   

ये भी पढ़ें-Viral Video: होली से पहले पानी वाले गुब्बारे ने किया अंदर...राह चलते लोगों पर फेंक रहे थे युवक

इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना के बारे में सुन हर कोई हैरान रह गया

मामला बगदरा चौकी क्षेत्र के निवारी गांव का है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना के बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया. मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि हत्यारोपी महिला के दिमाग में पति के अवैध संबंधों का शक देर रात पति के फोन कॉल और फोन पर लंबी चलती बातचीत से जन्म लिया. पति के अवैध संबंधों के शक में अंधी हुई महिला ने कथित प्रेमिका की 18 माह की मासूम बच्ची को निशाना बनाया.

डेढ़ वर्षीय मासूम की मां से बदला लेने के लिए महिला ने हत्या की साजिश रची

रिपोर्ट के मुताबिक डेढ़ वर्षीय मासूम की हत्या में गिरफ्तार महिला महिला ने पति की कथिम प्रेमिका से बदला लेने के इरादे से मासूम की हत्या की साजिश रची. पहले उसने पति की कथित प्रेमिका की बच्ची का अपहरण किया और घर लाकर मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद महिला करीब 10 दिनों तक मासूम के शव को रजाई में लपेटकर घर में छुपाए रखा और जब लाश से दुर्गन्ध आने लगी तो लाश को खेत मे फेंक आई.

ये भी पढ़ें-Viral Reel: 'शक्ल अच्छी नहीं तो क्या, सरकारी नौकरी तो है' वायरल वीडियो से खतरे में आया 6 ट्रेनी आरक्षकों का भविष्य

पुलिस के मुताबिक मासूम की हत्यारिन महिला ने वारदात के दिन मासूम बच्ची को प्यार से बुलाकर अपने घर लाई और पूर्व योजना के मुताबिक मासूम की हत्या को अंजाम दिया. गुस्से और बदले में अंधी महिला ने 18 माह की बच्ची का गला दबाकर मारा था. वो मासूम, जो ठीक से बोल भी नहीं पाती थी, वो महिला के शक और नफरत की शिकार हो गई.

ये भी पढ़ें-'गोद में बिठाता है, कभी कपड़ों में हाथ डालता है', छात्राओं का गंभीर आरोप, पॉक्सो एक्ट में टीचर पर दर्ज हुआ FIR

हत्या के बाद हत्यारिन महिला ऐसे व्यवहार करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो

मासूम की हत्या के बाद हत्यारिन महिला ने मासूम के शव को रजाई में लपेट कर घर के कमरे के कोने में छुपा दिया और बाहर निकलकर ऐसे व्यवहार करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो. महिला पूरे 10 दिन तक उसी घर में मासूम की लाश के साथ रही, जबकि उसकी मां गली-गली मासूम को ढूंढती रही. 10 दिन बाद जब मासूम की लाश डीकम्पोज्ड होने लगा और लाश से दुर्गन्ध आने लगी, तो हत्यारिन महिला उसे खेत में फेंक आई.

Latest and Breaking News on NDTV

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में सामने आए तथ्य ने सबके होश उड़ा दिए

पुलिस ने बताया कि खेत में मासूम बच्ची का शव ग्रामीणों ने देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू की और जांच में सामने आए तथ्य ने उसके होश उड़ा दिए. शुरूआती जांच में पुलिस की शक की सुई हत्यारिन महिला पर गई. पूछताछ में उसने इन्कार किया, लेकिन सवालों की बौछार और तकनीकी डिटेल के आगे आखिरकार वह टूट गई.

ये भी पढ़ें-टीकमगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष पति की गजब बेइज्जती, बीच मीटिंग में सीएमओ ने दिखाया बाहर का रास्ता!

सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि गत 19 फरवरी को गांव के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पोती गायब है. कुछ दिन बाद उसकी पोती का शव खेत से बरामद हुआ. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम की गला घोंटकर हत्या की बात साफ हुई तो पड़ोस में रहने वाली महिला पर शक हुआ और पूछताछ ने हत्या की बात कबूल कर ली.

पति के किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध के शक में मासूम को मारा

हत्यारोपी महिला ने पुलिस के सामने मासूम की गला घोंटकर करने की बात कबूलते हुए कहा कि उसे शक था कि उसके पति का मासूम की मां के साथ अवैध संबंध है और इसी शक के चलते उसने मासूम का पहले अपहरण किया और उसकी मां से बदला लेने के लिए उसने मासूम की हत्या को अंजाम दिया. हत्या के कबूलनामे के बाद  पुलिस ने हत्यारोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें-अपने दुधमुंहे बच्चे को बस की सीट पर लावारिस छोड़ गई निर्दयी मां, एक सप्ताह में सामने आए दो ऐसे मामले

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Singrauli News, MP Crime, Murder Case, Innocent Child Murder, Strangled To Death
Get App for Better Experience
Install Now