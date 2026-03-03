विज्ञापन
होली पर सियासी ‘डांस’! भगोरिया में नाचे कैलाश विजयवर्गीय, कैबिनेट बैठक छोड़ने पर गरमाई MP की राजनीति

MP News Kailash Vijayvargiya: मध्‍य प्रदेश में भगोरिया उत्सव के दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का आदिवासी नृत्य करते वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. जिस दिन कैबिनेट बैठक थी, उसी दिन उनके कार्यक्रम में शामिल होने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है.

MP News Kailash Vijayvargiya: मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक वीडियो को लेकर हलचल तेज हो गई है. प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का भगोरिया उत्सव में आदिवासी नृत्य करते हुए वीडियो सामने आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. 

बताया जा रहा है कि जिस दिन कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित थी, उस दिन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उसमें शामिल नहीं हुए थे. इसी बीच उनका भगोरिया पर्व में शामिल होकर आदिवासी समाज के साथ नृत्य करते हुए वीडियो वायरल हो गया. इसे लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं.

भगोरिया में शामिल हुए मंत्री

मंत्री विजयवर्गीय भगोरिया पर्व के अवसर पर आदिवासी अंचल में पहुंचे थे, जहां उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय लोगों के साथ जमकर नृत्य किया. भगोरिया मालवा-निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख आदिवासी उत्सव है, जो होली से पहले बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. मंत्री का यह अंदाज समर्थकों को जहां पसंद आया, वहीं राजनीतिक विरोधियों को मुद्दा मिल गया. 

दिल्ली में मुलाकात के बाद बढ़ी अटकलें

इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह भी चर्चा में है कि कुछ दिन पहले ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी. इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं.
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि होली के बाद प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़े बदलाव संभव हैं. ऐसे में भगोरिया का यह वीडियो सियासी चर्चाओं को और हवा दे रहा है.

विपक्ष का निशाना

विपक्ष का आरोप है कि जब कैबिनेट बैठक जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी, तब मंत्री का उत्सव में शामिल होना प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है. विपक्ष ने इसे प्रशासनिक गंभीरता से जोड़ते हुए सरकार को घेरना शुरू कर दिया है.
हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि भगोरिया जैसे सांस्कृतिक आयोजनों में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सामाजिक जुड़ाव का हिस्सा है और इसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है.

आगे क्या?

फिलहाल इस वीडियो को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है. प्रदेश में होली के बाद संभावित फेरबदल और संगठनात्मक बदलाव की चर्चाओं के बीच यह मामला और तूल पकड़ सकता है. आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व का रुख और घटनाक्रम ही स्पष्ट करेगा कि यह महज एक सांस्कृतिक सहभागिता थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है.

