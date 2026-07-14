धार भोजशाला विवाद: मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- 40 साल पुरानी स्थिति बहाल हो,नमाज पर रोक गलत

धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं पर शीर्ष अदालत में यह सुनवाई चीफ जस्टिस (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस मोहना की बेंच कर रही है. सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने कोर्ट के सामने दलीलें रखीं. मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा कि भोजशाला में पिछले 40 साल से चली आ रही स्थिति को बदल दिया गया है, जो कि पूरी तरह से अनुचित है.

मुस्लिम पक्ष के वकील हुजेफा अहमदी ने बेंच के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि शुक्रवार को होने वाली नमाज पर अब पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. हमें अब परिसर से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है और पिछले 40 साल से जो नमाज निर्बाध रूप से चल रही थी, उस पर भी अचानक रोक लगा दी गई है. सुनवाई के शुरुआत में ही मुस्लिम पक्ष ने शीर्ष अदालत से मांग की है कि परिसर में पिछले 40 साल पुरानी स्थिति को दोबारा बहाल (Status Quo) किया जाए. इन दलीलों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी करेगा और आगे की सुनवाई के लिए एक तारीख तय की जाएगी.

सभी याचिकाओं पर हो रही है सुनवाई

इससे पहले मुस्लिम पक्ष के वकील ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच से यह मांग की थी कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी केवल एक याचिका कल सुनवाई के लिए लिस्ट हुई थी, इसलिए बाकी की अन्य याचिकाओं को भी आज एक साथ सुना जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वकील हुजैफा अहमदी को भरोसा दिलाया था कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा सकती है. फिलहाल कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है.

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