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CM और नरोत्तम मिश्रा के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे आशुतोष तिवारी, कांग्रेस के घनश्याम सिंह से होगी टक्कर

दतिया सीट पर 30 जुलाई को मतदान होने हैं. उपचुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है. अब दोनों प्रत्याशी चुनावी रण में उतरकर लोगों के समक्ष अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे.

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CM और नरोत्तम मिश्रा के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे आशुतोष तिवारी, कांग्रेस के घनश्याम सिंह से होगी टक्कर
नामांकन पत्र दाखिल करने जाते भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी और साथ में सीएम, नरोत्तम मिश्रा.
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  • कांग्रेस के राजेंद्र भारती को 2 अप्रैल को सजा सुनाए जाने के बाद दतिया सीट हो गई थी खाली.
  • उपचुनाव की घोषणा के बाद नरोत्तम मिश्रा का नाम प्रत्याशी के तौर पर चर्चा में था.
  • आशुतोष तिवारी के नाम के ऐलान बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने काटा था बवाल.
दतिया उपचुनाव का परिणाम कब घोषित किया जाएगा?

दतिया विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने सोमवार दोपहर को नामांकन दाखिल कर दिया. इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, नरोत्तम मिश्रा, जिला अध्यक्ष समेत अन्य नेता मौजूद रहे. नामांकन के दौरान भाजपा ने शक्ति प्रदर्शन भी किया और भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे.

दतिया से भाजपा उम्मीदवार के ऐलान बाद हुआ था बवाल

दतिया सीट से पहले उपचुनाव में उम्मीदवार के तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता व राज्य के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा चल रही थी. यहां तक कि उन्होंने उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद नामांकन पत्र तक ले लिया था, लेकिन भाजपा ने पूर्व संभागीय संगठन सचिव आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा - जो RSS बैकग्राउंड वाले नेता हैं और चुनाव लड़ने के बजाय संगठन के भीतर काम करने के लिए ज्यादा जाने जाते हैं. बता दें कि नरोत्तम मिश्रा 2023 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से हारे थे.

उधर, इस नाम के ऐलान बाद नरोत्तम मिश्रा समर्थक शुक्रवार रात को सड़कों पर उतर आए, महिलाएं सड़कों पर लेट गईं, पदाधिकारियों ने इस्तीफे की घोषणा की, पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ नारे लगाए गए और ग्वालियर-झांसी हाईवे जाम कर दिया गया. बाद में विरोध प्रदर्शन पत्थरबाजी और पुलिस कार्रवाई में बदल गया, जिससे टिकट बंटवारे का विवाद सत्ताधारी पार्टी के लिए एक बड़े राजनीतिक और कानून-व्यवस्था के संकट में बदल गया. मिश्रा के समर्थकों के पास यह मानने का कोई खास कारण नहीं था कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा. हालांकि, यह बवाल बाद में शांत हो गया.

नामांकन करते कांग्रेस प्रत्याशी.

नामांकन करते कांग्रेस प्रत्याशी.

कांग्रेस उम्मीदवार ने भी किया नामांकन

नामांकन भरने की आखिरी तारीख के दिन भाजपा प्रत्याशी से पहले कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भी नामांकन पत्र दाखिल कर दिया. इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

कब होंगे मतदान और कब आएगा रिजल्ट

यह सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता अदालत से जुड़े एक घटनाक्रम के बाद रद्द होने के कारण खाली हुई थी. नॉमिनेशन भरने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है. 14 जुलाई को स्क्रूटनी होगी, जबकि उम्मीदवार 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकते हैं. वोटिंग 30 जुलाई को होगी और वोटों की गिनती 3 अगस्त, 2026 को की जाएगी.

ऐसे खाली हुई दतिया सीट

दरअसल, दिल्ली के राउज एवेन्यू जिला न्यायालय ने इसी साल 2 अप्रैल को तत्कालीन दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के खिलाफ अपराध सिद्ध होने के बाद तीन वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था. यह सजा को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में सुनाई गई थी. सजा मिलने के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय की ओर से राजेंद्र भारती की विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की सूचना जारी कर दी, जिसके बाद दतिया विधानसभा रिक्त हो गई.

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