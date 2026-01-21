विज्ञापन
विशेष लिंक

DSP कल्पना वर्मा और कारोबारी टंडन विवाद की जांच में हुए कई खुलासे...गृह विभाग को भेजी 1480 पन्नों की रिपोर्ट में क्या-क्या?

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में DSP Kalpana Verma और कारोबारी Deepak Tandon विवाद की जांच पूरी हो गई है. 1480 पन्नों की रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी गई है. जांच में दोनों के घनिष्ठ संबंध, महंगे उपहार और पैसों के लेन-देन की बात सामने आई है. रिपोर्ट में नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी लीक करने का भी उल्लेख है.

Read Time: 3 mins
Share
DSP कल्पना वर्मा और कारोबारी टंडन विवाद की जांच में हुए कई खुलासे...गृह विभाग को भेजी 1480 पन्नों की रिपोर्ट में क्या-क्या?
डीएसपी कल्पना वर्मा और कारोबारी दीपक टंडन.

Kalpana Verma DSP: छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा और होटल कारोबारी दीपक टंडन के बीच चल रहे विवाद की जांच पूरी हो गई है. तबादले के बाद रायपुर से राजनांदगांव जाने से पहले एएसपी कीर्तन राठौर ने मामले की जांच रिपोर्ट एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह को सौंप दी है. 1480 पन्नों की जांच रिपोर्ट को रायपुर पुलिस ने गृह विभाग को भेज दी है. 

जांच में क्या सामने आया ?

एएसपी कीर्तन राठौर की जांच में इस मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं. जांच में सामने आया है कि डीएसपी कल्पना वर्मा और कारोबारी दीपक टंडन के बीच घनिष्ठ संबंध थे. दोनों अक्सर साथ में समय बिताया करते थे. कारोबारी ने डीएसपी को महंगे उपहारों के साथ नकद में बड़ी रकम भी दी है, दोनों के बीच पैसों का लेन-देन भी हुआ है. डीएसपी कल्पना ने इन उपहारों को स्वीकार भी किया है. 

Latest and Breaking News on NDTV

लेकिन, उन्होंने इनकी जानकारी न तो विभाग को दी और न ही आयकर विभाग को दी, जबकि नियमानुसार उन्हें विभाग से इसकी अनुमति लेना अनिवार्य था. इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि DSP कल्पना वर्मा ने नक्सल आपरेशन से जुड़ी जानकारी को लीक किया था. उन्होंने यह जानकारी कारोबारी दीपक टंडन को भेजी थी. इसकी व्हाट्सएप चैट के सक्रीनशॉट भी समाने आए हैं.  

Latest and Breaking News on NDTV

DSP Kalpana Verma Deepak Tandon: क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, बीते दिनों कारोबारी टीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि डीएसपी कल्पना ने प्रेम के जाल में फंसाकर उसके साथ दो करोड़ से ज्यादा की ठगी की है. इसे लेकर उन्होंने खम्हारडीह थाने में शिकायत दी थी, जिसकी जांच ASP कीर्तन राठौर को सौंपी थी. जांच के बाद 1480 पन्नों की जांच रिपोर्ट गृह विभाग को भेज दी गई है. अब देखना यह होगा कि डीएमसपी कल्पना पर क्या कार्रवाई की जाती है. 

Latest and Breaking News on NDTV

कंडक्टर ने महिला के साथ की बदसलूकी! रोते हुए मासूम ने वो किया जो हर बड़ा बेटा करता, 40 सेकंड का वीडियो देखें

कारोबारी ने क्या आरोप लगाया ? 

कारोबारी टीपक टंडन का कहना है कि 2021 में उनकी मुलाकता डीएसपी कल्पना वर्मा से हुई थी. दोनों के बीच गहरे संबंध थे. समय के साथ DSP कल्पना वर्मा ने पैसों की डिमांड बढ़ा दी. इस दौरान उन्होंने कल्पना वर्मा को 12 लाख की डायमंड रिंग, सोने की चेन, ब्रेसलेट और अन्य महंगे उपहार के साथ करीब 2 करोड़ रुपये दिए.  

VIDEO: मां से बिछड़ा, जंगल ने सिखाया जीना, कान्हा का बाघ नौरादेही का नया ‘किंग'; मोहली रेंज में ही क्यों छोड़ा?

डीएसपी वर्मा ने सभी आरोप किए खारिज 

वहीं, डीएसपी कल्पना वर्मा ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला पुराने विवाद और व्यावसायिक लेन-देन का हिस्सा है. कुछ चेक बाउंस होने के कारण मामला कोर्ट में चल रहा है. नक्सलियों से जुड़ी जानकारी शेयर करने को लेकर उन्होंने कहा कि जो स्क्रीनशॉट सामने आए हैं, वे एडिटेड है.  

वायरल Video ने खोली पोल! सुरक्षा छोड़ विदिशा के स्कूल का गार्ड बन गया पेंटर, क्या बोला प्रबंधन?

डॉक्टर ने पुरुष मरीज से कहा- तुम्हारे पेट में यूट्रस है वो भी उल्टा, बाद में मामला कुछ और निकला

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chhattisgarh DSP Case, Kalpana Verma Controversy, Dantewada News, Cg News,   Chhattisgarh News 
Get App for Better Experience
Install Now