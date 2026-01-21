विज्ञापन
VIDEO: मां से बिछड़ा, जंगल ने सिखाया जीना, कान्हा का बाघ नौरादेही का नया ‘किंग’; मोहली रेंज में ही क्यों छोड़ा?

Rani Durgavati Tiger Reserve: मध्य प्रदेश के नौरादेही टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है. कान्हा टाइगर रिजर्व से एक तीन वर्षीय नर बाघ को मोहली रेंज में छोड़ा गया है. यह बाघ बचपन में मां से बिछड़ गया था. रि-वाइल्डिंग ट्रेनिंग के बाद अब उसे खुले जंगल में छोड़ा गया है.  

मध्य पद्रेश के सागार में स्थित रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व (नौरादेही) में बाघों का कुनबा बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है. इसके लिए मोहली रेंज में कान्हा टाइगर रिजर्व से एक तीन वर्षीय बाघ को शिफ्ट किया गया है. इस बाघ की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है. इस बाघ का जन्म पेंच टाइगर रिजर्व में हुआ था. लेकिन, चार महीने की उम्र अप्रैल 2023 में यह अपनी मां से बिछड़ गया था. वन विभाग ने इसका रेस्क्यू किया और फिर कान्हा टाइगर रिजर्व भेजा. जहां इसे 'घोरेला बाड़े' में विशेषज्ञों की निगरानी में रखा गया. उन्होंने इसे शिकार करने और जंगल में जीने की कठिन ट्रेनिंग (Re-wilding) दी. शिकार में माहिर होने के बाद अब इसे नौरादेही में छोड़ा गया है.  

मोहली रेंज में ही क्यों छोड़ा गया बाघ ? 

नर बाघ को मोहली रेंज में छोड़ने के पीछे टाइगर रिजर्व प्रबंधन की खास रणनीति है. दरअसल, कुछ समय पहले इस रेंज में आने वाले छह गांवों का विस्थापन हुआ है. जिससे यहां एक बड़ा गलियारा खाली हुआ है. डॉ. एए अंसारी के अनुसार, नए बाघ को यहां छोड़ने की सबसे बड़ा कारण है कि इस इलाके में पुराने बाघों का मूवमेंट अभी कम हैं. इससे नए बाघ का पहले से मौजूद बाघों के साथ संघर्ष न होगा. वह शांत और खाली इलाके में अपनी टेरेटरी बनाएगा. 

बाघों का 'जीन' बदलेगा

विशेषज्ञों का मानना है कि नए बाघ की शिफ्टिंग से टाइगर रिजर्व के बाघों का 'जीन' बदलेगा. टाइगर रिजर्व में इनब्रीडिंग' (एक ही वंश में प्रजनन) की समस्या खत्म होगी. इससे भविष्य में पैदा वाले शावक अधिक ताकतवर होने, उनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होगी.    

सैटेलाइट कॉलर से रखी जाएगी नजर

बीते रिववार को बाघ की शिफ्टिंग से पहले उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया. उसे सैटेलाइट रेडियो कॉलर पहनाई गई. इससे टाइगर रिजर्व  प्रबंधन ने उसके हर मूवमेंट पर नजर रख सकता है. इस दौरान यह भी देखा जाएगा कि वह खुले जंगल में शिकार कर पा रहा है या नहीं, उसका दूसरे बाघों के साथ संघर्ष तो नहीं हो रहा है. 

मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रिजर्व रानी दुर्गावती 

रानी दुर्गावती प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है. कान्हा, पेंच और पन्ना के बीच होने के कारण यह बाघों के आवागमन के लिए महत्वपूर्ण कॉरिडोर के रूप में विकसित हो रहा है. नए बाघ के छोड़े जाने के साथ यहां बाघों की संख्या 27 के करीब हो गई है. 

