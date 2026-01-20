डॉक्टर ने पुरुष मरीज से कहा- तुम्हारे पेट में यूट्रस है वो भी उल्टा, बाद में मामला कुछ और निकला

Satna Shocking News: मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक 47 साल के व्यक्ति के पास यूट्रस होने की पुष्टि हुई है. कुछ दिन से व्यक्ति के पेट में दर्द था, जिसके बाद उसने सोनोग्राफी कराई. जिसकी जांच रिपोर्ट में यूट्रस (गर्भाशय) दिखाया गया है. रिपोर्ट देखकर मरीज हैरान रह गया. आइए, विस्तार से जानते हैं क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार, सतना जिले की उचेहरा नगर पंचायत के अध्यक्ष निरंजन प्रजापति को कई दिन से पेट संबंधी समस्या थी. इसे लेकर 13 जनवरी को उन्होंने सतना डायग्नोस्टिक सेंटर में सोनोग्राफी कराई. जिसकी जांच रिपोर्ट ने उन्हें हैरान कर दिया, रिपोर्ट में उनके शरीर में यूट्रस यानी गर्भाशय दिखाया गया. यही नहीं, रिपोर्ट में गर्भाशय की स्थिति उल्टी बताई गई है.
डॉक्टर ने कुछ भी बोलने से किया इनकार
नगर पंचायत अध्यक्ष निरंजन प्रजापति ने इसे लेकर सतना डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक डॉ. अरविंद सराफ बात करनी चाही तो उन्होंने इस मामले में कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया. जिसके बाद साफ हुआ कि सोनोग्राफी में गंभीर लापरवाही बरती गई है.
जांच के बाद करेंगे कार्रवाई
रिपोर्ट देखकर हैरान हुए नगर पंचायत अध्यक्ष निरंजन प्रजापति ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है. पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है. सतना सीएमएचओ डॉ मनोज शुक्ला ने कहा कि गलत सोनोग्राफी रिपोर्ट को लेकर शिकायत मिली है. जांच के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी.
घटना को लेकर नाराजगी
नगर पंचायत अध्यक्ष निरंजन प्रजापति ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस तरह की गलत रिपोर्ट किसी की भी मानसिक स्थिति और उपचार प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है.जो मरीज के जीवन के लिए भी खतरा साबित हो सकती है. वहीं, स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने भी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनका कहना है कि अगर, जनप्रतिनिधि की रिपोर्ट में इस तरह की लापरवाही हो सकती है, तो आम मरीजों के साथ क्या होता होगा.
