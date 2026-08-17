प्राइवेट पार्ट बेचने के लिए मर्डर! इंस्टाग्राम रील से सीखा खौफनाक प्लान, हत्या के बाद काट दिया प्राइवेट पार्ट

एमपी की राजधानी भोपाल में 17 वर्षीय किशोर की हत्या के मामले में पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है. पुलिस के अनुसार, इस वारदात का मास्टरमाइंड जोहेब नाम का युवक था, जिसने सोशल मीडिया पर रील देखकर एक खौफनाक योजना बनाई. आरोपी ने अपने दोस्तों को यह कहकर साथ लिया कि मानव अंग बेचकर बड़ी रकम कमाई जा सकती है. इसके बाद किशोर को बहाने से अपने साथ ले गए और उसकी हत्या कर दी. मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो बालिग और तीन नाबालिग शामिल हैं.

छोटा तालाब के पास मिला था शव

यह मामला उस समय सामने आया था, जब 10 अगस्त को भोपाल के छोटा तालाब किनारे एक अज्ञात किशोर का शव मिला था. शव पर गंभीर चोटों के निशान मिलने के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. बाद में मृतक की पहचान उसकी मां ने की. बताया गया कि किशोर शहर में पेन बेचने का काम करता था.

सोशल मीडिया से तैयार किया गया प्लान

पुलिस जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी जोहेब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो देखने के बाद इस अपराध की योजना बनाई. उसने अपने साथियों को विश्वास दिलाया कि मानव अंग बेचकर पैसा कमाया जा सकता है. इसके बाद उसने दोस्तों के साथ मिलकर पूरी योजना तैयार की और वारदात को अंजाम देने की साजिश रची.

बहाने से साथ ले गए आरोपी

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी किशोर को इकबाल मैदान क्षेत्र से अपने साथ लेकर गए थे. उसे कहा गया था कि किसी विवाद में उसका साथ देना है. किशोर आरोपियों पर भरोसा कर उनके साथ चला गया, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा अपराध होने वाला है.

हत्या के बाद घबराए आरोपी

पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद आरोपी अपने इरादे के मुताबिक आगे नहीं बढ़ सके. उन्हें कथित तौर पर कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला, जिससे वे अपनी योजना को पूरा कर सकें. इसके बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की. जांच के दौरान पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिनके आधार पर आरोपियों तक पहुंचा गया.

मामले की जांच के बाद पुलिस ने कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें दो बालिग और तीन नाबालिग बताए गए हैं. पुलिस का कहना है कि पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं, जिनके आधार पर पूरे घटनाक्रम को जोड़ा गया.

मुख्य आरोपी खुद को बताता था डॉक्टर

जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि मुख्य आरोपी जोहेब लोगों के बीच खुद को डॉक्टर बताता था, जबकि वह वास्तव में बीबीए का छात्र है. पुलिस अब उसके दावों और गतिविधियों की भी जांच कर रही है. अधिकारियों के मुताबिक मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि साजिश कैसे तैयार हुई और इसमें शामिल सभी लोगों की क्या भूमिका थी.

भोपाल पुलिस का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है और सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियां यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि आरोपियों ने यह विचार कहां से प्राप्त किया और वारदात की तैयारी कितने समय से चल रही थी. फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.