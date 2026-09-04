भोपाल मास्टर प्लान पर SC में 15 सितंबर को अहम सुनवाई, CM यादव बोले- किसी के हितों को नुकसान नहीं होने देंगे

भोपाल के मास्टर प्लान और सीलिंग कार्रवाई से जुड़े मामले पर 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है. इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ किया है कि राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भोपाल की वर्षों पुरानी समस्याओं और जमीनी परिस्थितियों को रखेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास ऐसा समाधान निकालना है, जिससे व्यापारियों, स्थानीय निवासियों और प्रशासन सहित सभी पक्षों के हित सुरक्षित रहें. उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप इस लंबे समय से चली आ रही समस्या का सकारात्मक और व्यावहारिक समाधान निकल सकेगा.

सुप्रीम कोर्ट में सरकार रखेगी अपना पक्ष

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि भोपाल से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगी. उन्होंने बताया कि सरकार न्यायालय के समक्ष शहर की उन समस्याओं और परिस्थितियों को भी रखेगी, जो वर्षों से लोगों के सामने चुनौती बनी हुई हैं. सरकार चाहती है कि कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए ऐसा रास्ता निकले, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके.

सभी पक्षों के हितों का रखा जाएगा ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मास्टर प्लान और सीलिंग मामले को केवल कानूनी दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर भी देख रही है. उनका कहना था कि व्यापारियों, स्थानीय रहवासियों और प्रशासन, सभी के हित महत्वपूर्ण हैं. इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हर पक्ष की स्थिति और जरूरतों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.

वर्षों पुरानी समस्या के समाधान की उम्मीद

डॉ. यादव ने कहा कि यह कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि कई वर्षों से चली आ रही एक जटिल स्थिति है. सरकार की कोशिश है कि न्यायालय के सहयोग और मार्गदर्शन से इसका स्थायी और बेहतर समाधान निकले. उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पूरी स्थिति स्पष्ट होने के बाद सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.

15 सितंबर को होगी अहम सुनवाई

भोपाल में सीलिंग और मास्टर प्लान से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को निर्धारित है. इस सुनवाई पर प्रभावित व्यापारियों, स्थानीय निवासियों और प्रशासन की नजरें टिकी हुई हैं. माना जा रहा है कि इस मामले में आने वाला फैसला आगे की कार्रवाई और समाधान की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

क्या बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भोपाल की कठिनाइयों को रख रहे हैं. कोर्ट के निर्देशों के अनुसार जो बेहतर फैसला हो सकता है, उसे लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. हर स्थिति में व्यापारियों, स्थानीय वासियों और प्रशासन सहित सभी पक्षों के हितों का ध्यान रखा जाएगा. सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगी और हमें उम्मीद है कि वर्षों पुरानी इस समस्या का बेहतर समाधान निकल सकेगा."