नौकरी के नाम पर लड़कियों को बंधक बनाने का आरोप, इंदौर से दुबई भेजने की आशंका; 25 युवतियों के फंसे होने का दावा

मध्य प्रदेश के इंदौर में नौकरी दिलाने के नाम पर युवतियों को कथित रूप से बंधक बनाकर रखने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. गुरुवार को कुछ लड़कियां राजेंद्र नगर थाने पहुंचीं और पुलिस को बताया कि उन्हें एक हॉस्टल में रोककर रखा गया था. उनका आरोप है कि न तो उन्हें स्वतंत्र रूप से बाहर जाने दिया जाता था और न ही परिवार वालों से खुलकर बातचीत करने की अनुमति थी. पीड़ित युवतियों ने यह भी दावा किया कि उन्हें नौकरी का झांसा देकर रतलाम से इंदौर बुलाया गया था और बाद में उन्हें अन्य शहरों के रास्ते विदेश भेजने की तैयारी की जा रही थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

थाने पहुंचकर सुनाई आपबीती

राजेंद्र नगर थाना पहुंची युवतियों ने आरोप लगाया कि उन्हें क्षेत्र के एक हॉस्टल में रखा गया था, जहां उनकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाती थी. उनका कहना है कि परिवार वालों से फोन पर बातचीत भी स्वतंत्र रूप से नहीं करने दी जाती थी. यदि किसी परिजन का फोन आता था तो निगरानी में बात कराई जाती थी. लड़कियों का आरोप है कि बाहर जाने की कोशिश करने या परिवार से खुलकर संपर्क करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने तक की धमकियां दी जाती थीं.

Indore Job Scam: शिकायत लेकर थाने पहुंची पीड़िता

नौकरी का झांसा देकर बुलाने का आरोप

पीड़ित युवतियों के अनुसार उन्हें रतलाम से इंदौर नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया गया था. बताया गया कि उन्हें कहा गया था कि अच्छी आय का अवसर मिलेगा और इसके लिए विशेष शैक्षणिक योग्यता की भी आवश्यकता नहीं है. युवतियों का आरोप है कि उनसे यह भी कहा गया था कि वे अन्य लड़कियों को भी इस व्यवस्था से जोड़ें.

दुबई भेजने की तैयारी का दावा

कुछ युवतियों ने दावा किया कि उन्होंने संबंधित लोगों की बातचीत सुनी थी, जिसमें उन्हें इंदौर से अहमदाबाद और फिर दुबई भेजने की चर्चा हो रही थी. हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस इस पहलू को भी गंभीरता से जांच के दायरे में शामिल कर रही है. युवतियों का यह भी कहना है कि इस नेटवर्क में कई अन्य लड़कियां भी फंसी हो सकती हैं. उन्होंने आशंका जताई कि करीब 25 और लड़कियां इसके संपर्क में हो सकती हैं.

महादेव एंटरप्राइजेज का नाम आया सामने

पुलिस के अनुसार शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि युवतियों को कथित तौर पर “महादेव एंटरप्राइजेज” नामक कंपनी के जरिए इंदौर बुलाया गया था. उन्हें आयुर्वेदिक उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री से जुड़े कार्य का प्रस्ताव दिया गया था. अब पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कंपनी का वास्तविक कामकाज क्या था और युवतियों द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है.

पुलिस ने शुरू की जांच

एडिशनल डीसीपी सुमित केरकेट्टा ने बताया कि मामला पुलिस के संज्ञान में आया है और इसकी गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं यह मामला धोखाधड़ी, अवैध बंधक बनाने, मानव तस्करी या रोजगार के नाम पर किसी संगठित नेटवर्क के संचालन से तो जुड़ा नहीं है. फिलहाल पुलिस युवतियों के बयान दर्ज कर रही है और संबंधित हॉस्टल तथा अन्य स्थानों की जानकारी जुटाई जा रही है. मामले में जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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