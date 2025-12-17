68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप; MP शूटिंग अकादमी के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने नए रिकॉर्ड के साथ जीता गोल्ड

68th National Shooting Championship: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के अंतर्गत 50 मीटर राइफल इवेंट के फाइनल मुकाबले एवं पदक वितरण समारोह का आयोजन किया गया. वहीं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने मंगलवार को 470.5 का वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बनाकर 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं के पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में गोल्ड मेडल हासिल किया. उनके अलावा, शॉटगन प्रतियोगिता में गुरजोत सिंह ने गोल्ड पर निशाना साधा.

भोपाल में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड से अधिक स्कोर बनाते हुए मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी इंटरनेशनल शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है।



इस उपलब्धि पर उन्हें उज्ज्वल… pic.twitter.com/TbiYwuSF2C — विश्वास कैलाश सारंग (@VishvasSarang) December 16, 2025

CM मोहन यादव ने दी बधाई

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि "भोपाल में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड से अधिक स्कोर बनाते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर प्रदेश के बेटे, इंटरनेशनल शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को हार्दिक बधाई."

भोपाल में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड से अधिक स्कोर बनाते हुए स्वर्ण पदक जीतने पर प्रदेश के बेटे, इंटरनेशनल शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को हार्दिक बधाई।



ऐश्वर्य को उज्ज्वल भविष्य और आगामी खेलों हेतु अनंत शुभकामनाएं। pic.twitter.com/BWS3w5phY9 — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) December 16, 2025

ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर अपने ही नेशनल रिकॉर्ड (597) की बराबरी करते हुए क्वालिफिकेशन में टॉप पर रहे थे. तोमर ने इस रिकॉर्ड को हाल ही में दोहा में हुए इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (आईएसएसएफ) वर्ल्ड कप फाइनल में पहली बार बनाया था. वहीं, नेवी के शूटर नीरज कुमार ने 463.7 अंकों के साथ सिल्वर, जबकि उत्तर प्रदेश के अखिल श्योराण ने 451.8 अंकों के साथ ब्रॉन्ज जीता.

डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित शॉटगन प्रतियोगिता में गुरजोत सिंह ने 55 हिट्स के साथ पुरुषों की स्कीट में गोल्ड जीता. उन्होंने नौ बार के नेशनल चैंपियन मैराज अहमद खान को मामूली अंतर से हराया, जो 54 हिट्स के साथ दूसरे स्थान पर रहे. यह नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिताओं में मैराज अहमद खान का 26वां पोडियम फिनिश था.

इन्होंने भी मारी बाजी

जूनियर पुरुषों के 50 मीटर थ्रीपी फाइनल में रोहित कन्यान ने 457.4 के साथ गोल्ड अपने नाम किया, जबकि एड्रियन कर्माकर 455.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे. वेदांत नितिन वाघमारे ने 443.0 अंकों के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता.

पुरुषों की टीम 50 मीटर थ्रीपी में रेलवे ने 1764-90x के संयुक्त स्कोर के साथ गोल्ड जीता. नौसेना की टीम 1760-99x के साथ दूसरे स्थान पर रही और आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट ने 1756-93x के कुल स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना साधा. जूनियर पुरुष टीम 50 मीटर थ्रीपी में राजस्थान 1748-77x के कुल स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा. महाराष्ट्र ने 1738-72x के साथ सिल्वर जीता, जबकि हरियाणा ने 1738-47x के संयुक्त स्कोर के साथ ब्रॉन्ज अपने नाम किया. स्कीट टीम कॉम्पिटिशन में पंजाब ने 358 के कुल स्कोर के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया. मध्य प्रदेश ने 342 अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट ने तीसरा स्थान हासिल किया.

यह भी पढ़ें : MP में मनरेगा पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा; BJP MLA ने कहा- राम का विरोध करने वाली कांग्रेस का रावण की तरह अंत

यह भी पढ़ें : IPL Auction 2026: अबू धाबी में चमके MP के प्लेयर्स; IPL नीलामी में वेंकटेश-मंगेश से लेकर इन पर बरसा पैसा

यह भी पढ़ें : MP Tourism Quiz 2025: पर्यटन क्विज में खरगोन ने मारी बाजी; 24 हजार से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा

यह भी पढ़ें : International Van Mela 2025: भोपाल में आज से 11वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला; CM मोहन यादव देंगे वेलनेस किट