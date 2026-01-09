Bhopal 90 Degree Bridge: पुल है या पारिवारिक बंटवारा? बीच में खड़ी हो गई दीवार, फिर वायरल हुआ VIDEO

Bhopal 90 Degree Bridge: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ‘90 डिग्री पुल' के नाम से मशहूर रेलवे ओवरब्रिज एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. यह पुल अब सिर्फ एक ब्रिज नहीं, बल्कि लापरवाही, जल्दबाजी और 18 करोड़ रुपये के अनयूज़्ड विकास का जीता-जागता उदाहरण बन चुका है. हजारों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला यह पुल इस बार अपने अजीबोगरीब ‘बंटवारे' को लेकर वायरल हो रहा है.
90 डिग्री पुल कहां पर बना है?
दरअसल, भोपाल के ऐशबाग इलाके में बने इस चर्चित 90 डिग्री पुल को अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है. पुल के दोनों छोर पर पक्की दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे वहां से किसी भी तरह का आवागमन संभव नहीं है. हालात ऐसे हैं कि यह पुल सड़क कम और सोशल मीडिया कंटेंट ज़्यादा बन गया है.
भोपाल पुल पर चेतावनी-सावधान आगे रास्ता बंद है
भोपाल पुल पर खड़ी दीवार को देखकर लोग इसकी तुलना पारिवारिक बंटवारे से कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ‘पुल है या पारिवारिक बंटवारा? बीच में बन गई पक्की दीवार' टैगलाइन के साथ कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. दीवार पर बड़े-बड़े अक्षरों में चेतावनी भी लिखी गई है. “सावधान. आगे रास्ता बंद है. दीवार से छेड़खानी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.”
भोपाल में 18 करोड़ से बना 90 डिग्री पुल
भोपाल में करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से बना यह पुल अब पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस्तेमाल के लिए नहीं. पहले इस पुल के खतरनाक 90 डिग्री मोड़ को लेकर सुधार के कई दावे किए गए. जांच समितियां बनीं, मीम्स वायरल हुए, लेकिन समाधान के नाम पर सबसे आसान इंजीनियरिंग फॉर्मूला अपनाया गया अगर रास्ता सही नहीं है, तो रास्ता ही बंद कर दो.
भोपाल का 90 डिग्री पुल। विवादों में रहने के बाद अब दीवार खड़ी करके बंद कर दिया गया है। इस पुल पर खूब मीम बने। कई वीडियो गेम बने। सवाल है कि 18 करोड़ की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है? pic.twitter.com/jb8nSsDqpG— Arvind Sharma (@sarviind) January 7, 2026
ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए बनाया गया यह पुल अब भोपाल को यह सीख दे रहा है कि जब डिजाइन गलत हो, तो दीवार खड़ी कर देना ही सबसे मजबूत समाधान मान लिया जाता है.
