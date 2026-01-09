विज्ञापन
Bhopal 90 Degree Bridge: पुल है या पारिवारिक बंटवारा? बीच में खड़ी हो गई दीवार, फिर वायरल हुआ VIDEO

Bhopal 90 Degree Bridge: भोपाल का चर्चित 90 डिग्री रेलवे ओवरब्रिज एक बार फिर वायरल है. 18 करोड़ की लागत से बने इस पुल को खतरनाक डिजाइन के कारण दीवार लगाकर बंद कर दिया गया है. अब यह पुल विकास से ज्यादा लापरवाही का प्रतीक बन गया है.

Read Time: 3 mins
Bhopal 90 Degree Bridge: पुल है या पारिवारिक बंटवारा? बीच में खड़ी हो गई दीवार, फिर वायरल हुआ VIDEO

Bhopal 90 Degree Bridge: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ‘90 डिग्री पुल' के नाम से मशहूर रेलवे ओवरब्रिज एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. यह पुल अब सिर्फ एक ब्रिज नहीं, बल्कि लापरवाही, जल्दबाजी और 18 करोड़ रुपये के अनयूज़्ड विकास का जीता-जागता उदाहरण बन चुका है. हजारों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला यह पुल इस बार अपने अजीबोगरीब ‘बंटवारे' को लेकर वायरल हो रहा है.

90 डिग्री पुल कहां पर बना है? 

दरअसल, भोपाल के ऐशबाग इलाके में बने इस चर्चित 90 डिग्री पुल को अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है. पुल के दोनों छोर पर पक्की दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे वहां से किसी भी तरह का आवागमन संभव नहीं है. हालात ऐसे हैं कि यह पुल सड़क कम और सोशल मीडिया कंटेंट ज़्यादा बन गया है.  

Bhopal 90 Degree Bridge: भोपाल में 90 डिग्री की पुरानी फोटो.

Bhopal 90 Degree Bridge: भोपाल में 90 डिग्री पुल की पुरानी फोटो.

भोपाल पुल पर चेतावनी-सावधान आगे रास्ता बंद है

भोपाल पुल पर खड़ी दीवार को देखकर लोग इसकी तुलना पारिवारिक बंटवारे से कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर ‘पुल है या पारिवारिक बंटवारा? बीच में बन गई पक्की दीवार' टैगलाइन के साथ कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. दीवार पर बड़े-बड़े अक्षरों में चेतावनी भी लिखी गई है. “सावधान. आगे रास्ता बंद है. दीवार से छेड़खानी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.” 

Bhopal 90 Degree Bridge: मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 90 डिग्री वाले पुल पर बनी दीवार

Bhopal 90 Degree Bridge: मध्‍य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 90 डिग्री वाले पुल पर बनी दीवार

भोपाल में 18 करोड़ से बना 90 डिग्री पुल

भोपाल में करीब 18 करोड़ रुपये की लागत से बना यह पुल अब पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस्तेमाल के लिए नहीं. पहले इस पुल के खतरनाक 90 डिग्री मोड़ को लेकर सुधार के कई दावे किए गए. जांच समितियां बनीं, मीम्स वायरल हुए, लेकिन समाधान के नाम पर सबसे आसान इंजीनियरिंग फॉर्मूला अपनाया गया अगर रास्ता सही नहीं है, तो रास्ता ही बंद कर दो. 

Bhopal 90 Degree Bridge

Bhopal 90 Degree Bridge

ट्रैफिक को आसान बनाने के लिए बनाया गया यह पुल अब भोपाल को यह सीख दे रहा है कि जब डिजाइन गलत हो, तो दीवार खड़ी कर देना ही सबसे मजबूत समाधान मान लिया जाता है.   

MP News, MP Hindi News, MP Latest News, Madhya Pradesh News, Madhya Pradesh Hindi News
