MP में मनरेगा पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा; BJP MLA ने कहा- राम का विरोध करने वाली कांग्रेस का रावण की तरह अंत

MGNREGA Name Change: मनरेगा का नाम बदलकर 'विकसित भारत जी राम जी' किए जाने पर कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि राम का विरोध करने वाले रावण का भी अंत हुआ है और उसी तरह कांग्रेस का भी अंत हो जाएगा. दरअसल आज मध्यप्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना का नाम बदलकर “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)” VB-G RAM G (जी राम जी) किए जाने के निर्णय के विरुद्ध कांग्रेस विधायक दल ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध दर्ज कराया.

कांग्रेस का हंगामा

BJP विधायक का पलटवार

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भोपाल में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल किया है, लेकिन हम महात्मा गांधी के विचारों और कामों को फॉलो करते हैं. कांग्रेस ने गांधी का नाम लेकर अक्सर वादे किए हैं, फिर भी गरीबों के लिए घर नहीं बनाए. पूरी दुनिया जानती है कि अगर किसी ने सच में महात्मा गांधी के राम राज्य के विजन को जमीन पर उतारा है, तो वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं.

उन्होंने कहा कि हमने राम मंदिर का निर्माण करवाया, गरीबों के लिए पक्के घर बनवाए, इलाज के लिए 5 लाख रुपए के आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, इंश्योरेंस कार्ड जारी किए और नेत्रहीन किसानों को सम्मानित किया. महात्मा गांधी सभी वर्गों का विकास चाहते थे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उनके विजन को पूरा किया जा रहा है.

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा कहा कि कांग्रेस की डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान मनरेगा में भ्रष्टाचार होता था. मनरेगा पर हम स्कीम लाए हैं, जिससे ग्रामीण विकास की आधारशिला रखी जाएगी. राम राज्य की कल्पना साकार की जाएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले भी राम जी से परेशानी थी. कांग्रेस राम विरोधी है. सोनिया गांधी चाहती है कि कांग्रेस राम का विरोध करे. हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हम सभी महान पुरुषों का सम्मान करेंगे.

भाजपा विधायक ने कहा कि राम का विरोध करने वाले रावण का अंत हुआ, तो कांग्रेस का अंत भी होगा. वहीं भाजपा नेता हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि महात्मा गांधी हर नागरिक के दिल में सम्मान रखते हैं. इस योजना को नया रूप दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा आदिवासी कल्याण और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं. किसी योजना का नाम बदलने या उसमें बदलाव करने से महात्मा गांधी के प्रति सम्मान कम नहीं होता. बल्कि, कांग्रेस के समय की तुलना में अब बहुत ज्यादा काम हुआ है.

