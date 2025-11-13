प्रदूषण से बचकर घर में ऐसे बढ़ाएं ऑक्सीजन लेवल, अभी जान लें ये आसान टिप्स, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा प्रदूषण

Ghar ka Oxygen Level Kaise Badhaye: सर्दियों का आगाज हो गया है और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है. खासतौर से दिल्ली NCR और इससे सटे इलाकों में तो हवा की गुणवत्ता दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है. ऐसे में अधिकतर लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं. दरअसल, प्रदूषित हवा आंखों, फेफड़ों और त्वचा पर बुरा प्रभाव डालती है जिससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही अगर हवा में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो सिरदर्द, थकान जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं. इसके कारण घर की हवा को बेहतर बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. आज हम आपको ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप घर के ऑक्सीजन लेवल को मेनटेन कर सकते हैं. साथ ही इससे घर की हवा शुद्ध होगी और वातावरण भी प्रदूषण रहित हो जाएगा.

1. घर में लगाएं पौधे

पेड़-पौधे ऑक्सीजन के सबसे अच्छे सोर्स होते हैं. ऐसे में आप घर के अंदर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए कुछ इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं. घर में मनी प्लांट, स्नेक प्लांट, पीस लिली, एलोवेरा जैसे पौधे लगाने से हवा में मौजूद हानिकारक गैस खत्म होती हैं और हवा शुद्ध हो जाती है.

पॉल्यूशन के दौरान घर में आपको खुद प्रदूषण करने से बचना है. ऐसे में आप घर में ज्यादा अगरबत्ती, धूपबत्ती, मोमबत्ती या सिगरेट जलाने से बचें. इनसे निकलने वाले धुएं समस्या और बढ़ सकती है. साथ ही चूल्हे से निकलने वाले धुएं को निकालने के लिए एक्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल किया जा सकता है.

प्रदूषण के दौरान घर में वेंटिलेशन का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ऐसे में जब भी बाहर अच्छी धूप खिली हो तो घर के खिड़की-दरवाजे खोल दें. इसके अलावा घर की सफाई भी नियमित रूप से करते रहें.

अगर आप खरीद सकते हैं तो घर में एयर प्यूरीफायर जरूर खरीदकर लाएं. घर की हवा को साफ और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए एयर प्यूरीफायर बहुत ही ज्यादा मददगार माना जाता है. खासतौर से अगर आप ट्रैफिक वाले इलाके में रहते हैं तो आपको इसे जरूर खरीदना ही चाहिए.

प्रदूषित वातावरण में खुद को हाईड्रेट रखना बहुत ही जरूरी होता है. इससे बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो तो सही होता ही है साथ में शरीर से टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाते हैं. ऐसे में आप अपनी डाइट में तरल पदार्थों को ज्यादा शामिल कर सकते हैं. साथ ही पूरे दिन में आप कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.