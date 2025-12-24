क्रिसमस से न्यू ईयर ईव... दिल्ली से उत्तराखंड तक, कहां शीतलहर और कहां बर्फ, आ गया मौसम का नया अपडेट

क्रिसमस से लेकर नए साल तक कहीं बार जाने का सोच रहे हैं और मौसम की चिंता सता रही है तो परेशान न हों. मौसम विभाग का अलर्ट देख लें कि अगले 6 दिनों तक मौसम कैसा रहेगा. दरअसल मैदान से लेकर पहाड़ों तक इन दिनों जमकर सर्दी का दौर जारी है. मैदानी इलाकों में शीतलहर और कोहरे से लोग परेशान हैं तो वहीं पहाड़ी जगहों पर इन दिनों बर्फबारी से कंपन बढ़ रही है. क्रिसमस और नया साल आने को है, ऐसे में लोग जश्न के लिए पहाड़ों का खूब रुख कर रहे हैं. जबकि दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में दूसरी जगहों पर लोग रजाई से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं.

ठंड का सितम है ही कुछ ऐसा कि हर कोई परेशान है. यूपी, दिल्ली या बिहर, हर जगह जमकर ठंड पड़ रही है. इस बीच सवाल ये भी जहन में चल रहा है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर हिमाचल और उत्तराखंड समेत अन्य जगहों का मौसम कैसा रहेगा. मौसम विभाग का नया अपडेट सामने आ गया है.

बात अगर दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ की करें तो लोगों को क्रिसमस पर कोहरे से राहत मिलने वाली नहीं है. 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक यहां की कुछ जगहों पर घने कोहरे से लोगों को जूझना पड़ेगा. साथ ही ठंडी हवा के थपेड़े भी खूब परेशान करेंगे. यानी कि 25 और 26 दिसंबर को शीतलहर चलेगी. हालांकि 24 दिसंबर के लिए भी मौसम विभाग का कोहरे को लेकर यही अनुमान था, जो गलत साबित हुआ है. दरअसल दिल्ली-नोएडा में तो बुधवार को मौसम बिल्कुल साफ है. कोहरे का नामओ निशान देखने को नहीं मिल रहा, वहीं सर्दी भी आज कम है, धूप भी बहुत बढ़िया खिली है. लेकिन आने वाले दिनों में संभलकर रहने की जरूरत है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25,26 और 27 दिसंबर को घने से घने कोहरे का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. वहीं 28, 29 और 30 दिसंबर को भी घने कोहरे का अनुमान है. लोगों को इस दौरान संभलकर बाहर निकलने की जरूरत है.

पंजाब में क्रिसमस के मौके पर कुछ जगहों पर घने से घने कोहरे और शीतलहर का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. 26 दिसंबर को भी ऐसा ही हाल रहेगा. 27 से 30 दिसंबर तक शीतलहर को नहीं लेकिन घना कोहरा जरूर देखने को मिलेगा.

उत्तराखंड में 25 और 26 दिसंबर को घने से घने कोहरे और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा ठंड रहने का अनुमान है. 27 और 28 दिसंबर को आइसोलेटेड जगहों पर घने से घने कोहरे का अनुमान है.

हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 25 से 28 दिसंबर तक आइसोलेटेड जगहों पर घने से घने कोहरे का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है. 29 और 30 दिसंबर के लिए कोई एडवाइजरी फिलहाल जारी नहीं की गई है.

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का मौसम क्रिसमस से लेकर 30 दिसंबर तक कैसा रहेगा, मौसम विभाग ने इसे लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है. IMD के मुताबिक, 27 दिसंबर तक आइसोलेटेड जगहों पर घने से घने कोहरे का अनुमान है. 28 से 10 दिसंबर तक के लिए कोई अलर्ट अब तक जारी नहीं किया गया है.

क्रिसमस पर अगर इन जगहों पर घूमने जाने का सोच रहे हैं तो मौसम विभाग का ये अलर्ट जरूर देख लें. घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जरूर है लेकिन बारिश और बर्फबारी का कोई अलर्ट अब तक जारी नहीं किया गया है.