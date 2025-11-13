गले में खराश हो या सूखी खांसी, अपना लें ये 3 घरेलू नुस्खे, एक तो अगले दिन ही दिला देगा राहत

Sukhi khansi ka gharelu ilaj: सर्दियों के मौसम में खांसी-जुकाम जैसी समस्याओं का सामना करना काफी आम हो गया है. बच्चों से लेकर बड़ों तक को बदलते मौसम में ये परेशानियां झेलनी पड़ती हैं. इससे राहत पाने के लिए कई बार लोग एंटीबायोटिक्स का भी सहारा लेते हैं लेकिन कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिलता है. ऐसी स्थिति में घरेलू नुस्खे ही बहुत ज्यादा काम आते हैं. दरअसल, हमारे घर पर ही ऐसी कुछ चीजें मौजूद हैं जिनकी मदद से हम गले में खराश, सूखी खांसी जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं. इसी के चलते आज हम आपको 3 ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप बदलते मौसम में गले की समस्याओं से राहत पा सकते हैं. इसमें एक नुस्खा है जिससे आपको अगले दिन ही राहत मिल सकती है.

1. शहद और सेंधा नमक

ये घरेलू नुस्खा प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सुभाष गोयल ने बताया है. उनका मानना है कि इस घरेलू नुस्खे को अपनाते ही व्यक्ति को अगले दिन राहत मिल जाएगी. इसके लिए आपको 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच सेंधा नमक मिक्स करना है. अब इस मिश्रण को अंगुली की मदद से चाटकर खाएं. इससे गले की मालिश हो जाएगी. इसके बाद आप गर्म पानी या गर्म चाय पी लें. ध्यान रहें कि अगर आपको चाय पीनी है तो बिना दूध और शक्कर वाली पिएं.

अगर आपका गला खराब है तो आप ये नुस्खा भी अपना सकते हैं. इसके लिए आप एक चौथाई छोटा चम्मच अदरक का रस, एक चौथाई चम्मच तुलसी का रस और एक चौथाई चम्मच शहद को मिक्स कर एक पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट का सेवन कर लें. इससे आपका गला ठीक हो जाएगा. दरअसल, इसमें मौजूद अदरक में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कफ को साफ करने में मदद करते हैं. वहीं, तुलसी इम्यूनिटी को मजबूत करती है और शहद गले की खराश में राहत दिलाने का काम करता है.

सूखी खांसी से छुटकारा पाने के लिए ये उपाय बहुत आसान और असरदार माना जाता है. इसके लिए आप 1 गिलास पानी में 5-6 तुलसी के पत्ते और काली मिर्च डालकर अच्छे से उबाल लें. अब इस मिश्रण को छानकर इसमें जरूरत अनुसार शहद मिला लें. इस चाय का नियमित रूप से सेवन करें आपको खांसी में आराम देखने को मिल जाएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.