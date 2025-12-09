VIP Number Plate: कार के शौकीनों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कार के वीआईपी नंबरों के शौकीनों की भी कमी नहीं है. नोएडा में एक ऐसे ही स्‍पेशल वीआईपी नंबर की खबर चर्चा में है. वो नंबर है- UP16-FH-0001. ये खास नंबर नीलाम हुआ है, 27.5 लाख रुपये में, जो कि गौतमबुद्धनगर जिले में अब तक की सबसे ऊंची बोली बताई जा रही है. इस नीलामी में जबरदस्‍त कंपटीशन देखने को मिला, लेकिन आखिरकार M/s एवियरियन प्राइवेट लिमिटेड ने सबसे ऊंची बोली लगाकर ये नंबर प्‍लेट अपने नाम किया.

इस नंबर की नीलामी 7 नवंबर 2025 को हुई. कंपनी ने तयशुदा रकम 33,333 रुपये जमा कर पंजीकरण कराया था. नीलामी के दौरान इसने अन्य सभी प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए अब तक की सर्वाधिक 27,50,000 की बोली लगाई. ऑनलाइन नीलामी प्रणाली में उच्चतम बोली लगने के बाद विजेता बोलीदाता को बाकी पैसे जमा करने को कहा जाता है. इस कंपनी को भी शेष राशि 27,16,667 रुपये ऑनलाइन जमा करने के लिए लिंक उपलब्ध कराया गया. कंपनी की ओर से समय पर पूरी राशि जमा करने के बाद 'यूपी 16 एफएच 0001' आधिकारिक रूप से आवंटित कर दिया गया.

सबसे बड़ी नीलामी का बन गया रिकॉर्ड

परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आकर्षक नंबरों के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि और प्रतिष्ठा का यह बड़ा उदाहरण है. नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग सभी चरणों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग करता है. इस नंबर के लिए लगी रिकॉर्ड बोली ने विभाग के राजस्व में भी उल्लेखनीय इजाफा किया है. सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) नंद कुमार ने बताया कि यह बोली न केवल इस सीरीज बल्कि गौतमबुद्धनगर में अब तक के सभी आकर्षक नंबरों की नीलामी में सबसे अधिक है.

कैसे मिलता है VIP नंबर?

वीआईपी या फैंसी नंबर प्लेट अलग-अलग राज्यों के आरटीओ द्वारा जारी किए जाते हैं. ये प्रक्रिया केंद्र सरकार के परिवहन विभाग की डेडिकेटेड वेबसाइट fancy.parivahan.gov.in पर पूरी की जाती है. जैसे कि हरियाणा फैंसी नंबरों के लिए हर हफ्ते ऑनलाइन नीलामी करता है. इसमें शुक्रवार को रजिस्ट्रेशन होते हैं. हफ्ते की शुरुआत में बोली लगनी शुरू होती है और हर बुधवार को फाइनल रिजल्ट घोषित किए जाते हैं. इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने का प्रोसेस हम बता दे रहे हैं.

1. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आवेदन:

वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fancy.parivahan.gov.in पर जाएं.

2. लॉगिन, नंबर चयन और आवेदन:

लॉगिन करें: रजिस्ट्रेशन के बाद अपने क्रेडेंशियल (यूजर नेम और पासवर्ड) का इस्‍तेमाल करके लॉगिन करें.

3. फीस और नंबर आवंटन:

फीस जमा करें: आवेदन के बाद निर्धारित बोली फीस जमा करके आप नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं.

सफल नीलामी होने के 5 दिन के भीतर बोली में लगाई गई पूरी रकम जमा करनी होती है, जिसके बाद उन्‍हें नंबर सौंप दिया जाता है.

बढ़ता जा रहा है वीआईपी नंबरों का क्रेज

वीआईपी नंबर प्लेट का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और कारोबारी संस्थाएं अपनी ब्रांड पहचान को मजबूत करने के लिए ऐसे प्रीमियम नंबरों को तरजीह दे रही हैं. लग्जरी वाहनों और कॉर्पोरेट फ्लीट चलाने वाली कंपनियों में आकर्षक नंबरों की मांग लगातार बढ़ रही है, और परिवहन विभाग भविष्य में भी ऐसी नीलामियों के माध्यम से अधिक आय अर्जित करने की उम्मीद कर रहा है.