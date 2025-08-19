ट्रंप से मुलाकात के दौरान जेलेंस्की के कपड़ों पर नहीं दिखा ये खास चिन्ह, जानें क्या है ये साइन

Trump-Zelensky Meeting: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक दूसरे से मुलाकात की है, जिसके बाद अब यूक्रेन-रूस युद्ध के खत्म होने की उम्मीदें जाग गई हैं. बताया जा रहा है कि अब जेलेंस्की और ट्रंप मिलकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो पिछले तीन सालों से चला आ रहा युद्ध खत्म हो सकता है. ट्रंप से मुलाकात के दौरान इस बार जेलेंस्की की ड्रेसिंग काफी अलग थी, अबकी बार उन्हें एक सूट जैसे जैकेट में देखा गया और इस पर वो निशान नहीं बना था, जो हमेशा जेलेंस्की के कपड़ों पर नजर आता है.

अमेरिका के लिए मायने रखता है परिधान

अमेरिका में बड़े नेताओं को हमेशा से एक ही जैसी ड्रेस में देखा गया है, जो आमतौर पर सूट होता है. ऐसे में जब पिछली बार जेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात की थी, तब उनके पहनावे पर सवाल उठे थे. एक जर्नलिस्ट ने तो यहां तक पूछ लिया था कि आप सूट क्यों नहीं पहनते हैं. इतना ही नहीं इस ताजा मुलाकात से ठीक पहले भी व्हाइट हाउस की तरफ से यूक्रेन के अधिकारियों से पूछा गया था कि जेलेंस्की इस बार टी-शर्ट में आएंगे या सूट पहनकर आएंगे.

किस तरह के कपडों में दिखे जेलेंस्की?

पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बाचतीत में जेलेंस्की सूट या कुछ अलग पहनकर आएंगे. जब जेलेंस्की व्हाइट हाउस पहुंचे तो यही हुआ, वो एक खास तरह के सूट में दिखे, जिस पर कुछ भी नहीं बना हुआ था. इससे पहले जब वो टी-शर्ट में आते थे, तो इस पर एक खास लोगो बना होता था.

टी-शर्ट पर बना लोगो क्या है?

जेलेंस्की हमेशा से नीले रंग के कपड़ों में दिखते हैं, जिन पर एक खास लोगो बना होता है. ये चिन्ह किसी त्रिशूल की तरह है, जो उनके कपड़ों में काले रंग में बना होता है. दरअसल ये यूक्रेन की पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का चिन्ह है, जिससे जेलेंस्की हमेशा अपनी सेना के साथ खड़े होने का संकेत देते हैं. यही वजह है कि ट्रंप के एक सलाहकार ने कहा था कि जेलेंस्की अगर सूट पहनकर आते हैं तो ये शांति के लिए बेहतर होगा.

अब इस बार जेलेंस्की इस खास चिन्ह वाली टी-शर्ट को पहनकर नहीं आए और उनके सूट पर भी ऐसा कोई निशान नहीं बना था. इसका सीधा मतलब यही है कि जेलेंस्की डिप्लोमैटिक बातचीत के लिए तैयार हैं और शांति के रास्ते में चलने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं. इससे उन्होंने पुतिन को भी एक मैसेज देने की कोशिश की है, साथ ही कहा है कि वो उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं.