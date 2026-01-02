शाहरुख खान ने दिल्ली के इस बड़े स्कूल से की है पढ़ाई, जानें किस कॉलेज से किया ग्रेजुएशन

अभिनेता शाहरुख खान का दिल्ली से खास नाता रहा है. दिल्ली में पले-बढ़े शाहरुख खान अक्सर अपने बचपन को याद करते हुए दिल्ली का जिक्र जरूर करते हैं. शाहरुख खान का परिवार दिल्ली में रहा करता था. एक्टर बनने का सपना शाहरुख खान को मुंबई ले गया. लेकिन किंग खान का जुड़ाव अभी भी दिल्ली के साथ है. शाहरुख खान ने दिल्ली के गोल मार्केट में स्थित सेंट कोलंबस स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में दाखिला लिया और यहां से इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है. पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी और मुंबई चले गए.

बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर विवाद में घिरे

अभिनेता शाहरुख खान जितना अपनी एक्टिंग के लिए फेमस हैं, उतना ही ये विवादों से भी घिरे रहते हैं. ताजा विवाद अब बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेकर हो रहा है. दरअसल शाहरुख खान की आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की तरफ से बांग्लादेशी खिलाड़ी को साइन करने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. कई लोग मांग कर रहे हैं कि केकेआर बांग्लादेशी खिलाड़ी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे. केकेआर टीम के मालिक अभिनेता शाहरुख खान को लेकर कई तरह की बयानबाजी भी की जा रही है.

हिंदू और इस्लामिक न्यू ईयर कब से होता है शुरू? जानें कब मनाया जाता है नए साल का जश्न

आध्यात्मिक कथावाचक और सनातन धर्म गुरु देवकीनंदन ठाकुर ने केकेआर की तरफ से एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदे जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और ऐसे में वहां के खिलाड़ियों को भारत में करोड़ों रुपए देकर खिलाना हिंदू समाज और देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है.

ये भी पढ़ें- जूते में शराब डालकर क्यों पीते हैं खिलाड़ी? कैसे हुई इस अजीब ट्रेडिशन की शुरुआत