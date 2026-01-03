BCCI का चीफ कौन है? जानें कौन लेता है विदेशी खिलाड़ियों को हटाने का फैसला

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने का निर्देश दिया है. हाल ही में आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदा था. जिसका काफी विरोध किया जा रहा है. इसी विरोध को देखते हुए अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज करने को कहा है.

मिथुन मन्हास इस समय BCCI के अध्यक्ष हैं. जबकि राजीव शुक्ला- वाइस प्रेसिडेंट, देवजीत सैकिया- सेक्रेटरी, ए रघुराम भट्ट- ट्रेजरर और प्रभतेज सिंह भाटिया BCCI के जॉइंट सेक्रेटरी बने हैं. BCCI बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया है. बता दें कि IPL BCCI के अंतर्गत आता है. ऐसे में IPL से जुड़े सारे फैसले BCCI की और से लिए जाते हैं. आईपीएल में खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट में कई तरह के नियम हैं. बीसीसीआई के पास किसी भी खिलाड़ी को वैध कारणों से बैन करने या टीम से निकालने का अधिकार है.

क्या मुस्तफिजुर रहमान को मिलेंगे पैसे

आईपीएल से हटाए जाने के बाद क्या अब मुस्तफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ मिलेंगे? ये सवाल हर किसी के मन में जरूर आ रहा है. आपको बता दें कि IPL के नियम के अनुसार अगर कोई खिलाड़ी ऑक्शन में बिकता है और वह एक भी मैच खेले बिना टूर्नामेंट से बाहर हो जाए तो इस सूरत में उसे पैसे नहीं दिए जाते है.

किन वजहों से खिलाड़ियों को किया जा सकता है बैन

BCCI ने आईपीएल में खिलाड़ियों के बैन को लेकर अलग-अलग नियम बनाए हैं. जो भी खिलाड़ी इन नियमों को तोड़ता है. उसे बैन किया जाता है. किसी भी खिलाड़ी को बैन करने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं.