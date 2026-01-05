बीजेपी नेता संगीत सोम को मिली जान से मारने की धमकी, बांग्लादेशी प्लेयर को लेने पर शाहरुख को गद्दार कहा था

अपने बयानों के चलते हमेशा चर्चा में रहने वाले बीजेपी के फायरब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम एक बार फिर सुर्खियों में हैं. ताजा मामला उनकी सुरक्षा से जुड़ा है. संगीत सोम को लगातार अज्ञात नंबरों से जान से मारने की धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

विवाद की जड़: मुस्तफिजुर रहमान और शाहरुख खान पर बयान

यह पूरा विवाद संगीत सोम के उस बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मालिक शाहरुख खान और बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर तीखी टिप्पणी की थी. संगीत सोम ने हाल ही में KKR द्वारा मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर किए जाने के फैसले की सराहना की थी. उन्होंने इसे "भारत के हिंदुओं और सनातनियों की जीत" करार दिया था.

शाहरुख खान को बताया 'गद्दार'

संगीत सोम ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए उन्हें 'गद्दार' तक कह डाला. सोम के गुस्से की मुख्य वजह बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा और उसके बावजूद बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर करोड़ों का दांव लगाना है. उन्होंने कहा, "बांग्लादेश में हमारी बहनों का बलात्कार किया जा रहा है, भारत के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और पीएम मोदी को अपशब्द कहे जा रहे हैं. इतना सब होने के बावजूद शाहरुख खान ने बांग्लादेशी क्रिकेटर के लिए 9.5 करोड़ रुपये की बोली लगा दी. ऐसे गद्दारों को समझना चाहिए कि उन्हें देश के लोगों ने ही इस मुकाम पर पहुँचाया है."



एयरपोर्ट से बाहर नहीं रखने देंगे कदम

संगीत सोम यहीं नहीं रुके, उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि जब पाकिस्तान की टीम भारत में खेलने नहीं आ सकती, तो मुस्तफिजुर रहमान जैसे खिलाड़ियों को भी देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अगर ऐसे खिलाड़ी देश में आएंगे, तो उन्हें एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रखने दिया जाएगा. उनका आरोप है कि शाहरुख खान जैसे लोग कभी पाकिस्तान को चंदा देते हैं तो कभी बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदते हैं, लेकिन अब देश में यह सब नहीं चलेगा.