डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में किया राजदूत नियुक्त, जानें इन्हें कितनी मिलती है सैलरी?

Sergio Gor Salary and Facilities: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अगला राजदूत नियुक्त किया है. गोर अभी व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर हैं और ट्रंप के बेहद भरोसेमंद माने जाते हैं. गोर का भारत में राजदूत (Sergio Gor US Ambassador to India 2025) बनना ऐसे समय में हुआ है, जब अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियां (America India Diplomatic Relations News) बनी हुई हैं. गोर को इस पद पर रहने के लिए अच्छी-खासी सुविधाएं (US Ambassador to India Salary and Responsibilities) मिलेंगी. आइए जानते हैं उनकी सैलरी कितनी होगी...

सर्जियो गोर कौन हैं

38 साल के सर्जियो गोर भारत में बनने वाले अमेरिका के अब तक सबसे युवा राजदूत हैं. वह ट्रंप के लंबे समय से खास मित्र और सहयोगी रहे हैं. राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने ट्रंप के लिए फंड जुटाने में अहम भूमिका निभाई थी. गोर को व्हाइट हाउस में नियुक्तियों की जांच-परख और पर्दे के पीछे चल रही कई महत्वपूर्ण रणनीतियों में शामिल माना जाता है. ट्रंप की टीम में उन्हें सबसे ताकतवर और भरोसेमंद शख्सियतों में से एक माना जाता है. इसके अलावा, वे ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति के कट्टर समर्थक भी हैं.

व्हाइट हाउस में सीनियर अधिकारियों की सैलरी कितनी है

जुलाई 2025 में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस में काम करने वाले सीनियर अधिकारियों की सैलरी सार्वजनिक की गई थी. इसमें प्रमुख अधिकारियों में शामिल सीनियर सलाहकार जैकलीन बी क्लॉप 225,700 डॉलर सालाना (1.97 करोड़ रुपए), सहयोगी वकील एडगर मर्कटचियन की 203,645 डॉलर सालाना (1.77 करोड़ रुपए), व्हाइट हाउस के 33 अन्य सीनियर अधिकारी, जिनमें प्रेस सचिव, चीफ ऑफ स्टाफ और होमलैंड सुरक्षा सलाहकार शामिल हैं, उनकी सैलरी 195,200 डॉलर एनुअल (1.70 करोड़ रुपए) है.

सर्जियो गोर कितना कमाते हैं

जुलाई 2025 में सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर के रूप में सर्जियो गोर को सालाना करीब 195,200 डॉलर यानी 1.7 करोड़ रुपए मिलते हैं. इसके अलावा उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं.

भारत में राजदूत बनना क्यों है अहम

भारत-अमेरिका के लिए रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण देश है. गोर की नियुक्ति न सिर्फ राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए है, बल्कि यह दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों पर अमेरिका की नीतियों को भी प्रभावित करेगी. खासकर टैरिफ और व्यापार संबंधों के मुद्दों के बीच यह कदम अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक बातचीत में अहम हो सकता है.