अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को बेहद अहम मानता है... NDTV से बोले ट्रंप के दूत सर्जियो गोर

भारत में अमेरिका के राजदूत-नामित सर्जियो गोर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 'बेहतरीन बैठकें' की हैं. साथ ही अब वह आने वाले दिनों को लेकर आशावादी हैं. गोर ने कहा कि अमेरिका, भारत को अहम साझीदार मानता है. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत-अमेरिका संबंधों में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय निर्यात पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के चलते तनाव जारी है.

कई मुद्दों पर हुई चर्चा

अमेरिका के राजदूत ने अपनी पहली टिप्पणी में कहा, 'मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अविश्वसनीय मीटिंग हुई है. हमने ट्रेड, महत्वपूर्ण खनिज और रक्षा के मुद्दों पर चर्चा की.' यह टिप्पणी उन्होंने उस समय की जब अमेरिकी सीनेट ने उन्हें भारत में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि की. सर्जियो गोर, अमेरिका के मैनेजमेंट एंड रिसोर्स सेक्रेटरी माइकल जे रिगास के साथ छह दिन के दिल्‍ली दौरे पर हैं.

पीएम मोदी ने किया स्‍वागत

वहीं एक पोस्‍ट में पीएम मोदी ने भारत में अमेरिका के नए राजदूत का स्‍वागत किया. उन्‍होंने एक्‍स पर लिखा, 'मुझे खुशी है कि मैं सर्जियो गोर, अमेरिका के राजदूत-नामित को भारत में स्वागत कर रहा हूं. मुझे भरोसा है कि उनका कार्यकाल भारत-अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा.'

Glad to receive Mr. Sergio Gor, Ambassador-designate of the US to India. I'm confident that his tenure will further strengthen the India–US Comprehensive Global Strategic Partnership.@SergioGor pic.twitter.com/WSzsPxrJXv — Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2025

सबसे कम उम्र के राजदूत

पीएम मोदी से मुलाकात से पहले गोर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ खास वार्ता की. 38 साल के गोर, भारत में नियुक्‍त सबसे कम उम्र के राजदूत हैं. उनकी गिनती ट्रंप के सबसे खास करीबियों में की जाती है. गोर इससे पहले व्‍हाइट हाउस में राष्‍ट्रपति के पर्सनल ऑफिस के डायरेक्‍टर रह चुके हैं. गोर को नए ट्रंप प्रशासन में 4,000 से ज्‍यादा पदों की जांच का जिम्मा गोर को सौंपा गया है. गोर, दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में भी काम करेंगे.

पीएम मोदी, ट्रंप के करीबी दोस्‍त

हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव आया है, जब ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना करके 50 प्रतिशत कर दिया. इसमें भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है. भारत ने अमेरिका के इस कदम को 'अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण' बताया. इन मुद्दों के बावजूद, सर्जियो ने कहा कि ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को 'एक महान और करीबी मित्र' मानते हैं.

अमेरिका के साथ ट्रेड वार्ता जारी

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दोनों देश प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर निरंतर बातचीत कर रहे हैं. गोयल ने मंगलवार को दोहा में मीडिया से कहा, 'हम (व्यापार समझौते पर) अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और कई स्तरों पर बातचीत चल रही है. हम जल्द ही इस बारे में और जानकारी देंगे कि हम इसे कैसे आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा कि समझौते को अंतिम रूप देने के लिए नवंबर की समय सीमा का पालन करने की 'पूरी संभावना' है.