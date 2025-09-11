'भारत हमारे लिए सबसे अहम साझेदारों में से एक', अमेरिकी विदेश मंत्री का बड़ा बयान

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि आज भारत अमेरिका के दुनिया में शीर्ष संबंधों वाले देशों में से एक है. उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका-भारत के रिलेशन हाल में 'असाधारण बदलाव' के दौर से गुजर रहे हैं. आने वाले समय में दोनों देशों के बीच रिश्ता और मजबूत होगा. रुबियो ने ये बात भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर के नाम की पुष्टि करते हुए कही.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जोर देते हुए कहा कि, "मैं कहूंगा कि भारत आज अमेरिका के दुनिया में शीर्ष संबंधों वाले देशों में से एक है. 21वीं सदी में कहानी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में लिखी जाएगी. यह इतना जरूरी है कि हमने अपनी सैन्य कमांड का नाम बदलकर इंडो-पैसिफिक कमांड कर दिया है. वहीं, भारत इसके केंद्र में है.'

'कई मुद्दों पर हमें मिलकर काम करना होगा'

मार्को रुबियो ने कहा, 'हम भारत के साथ अपने संबंधों में एक असाधारण बदलाव के दौर से गुज़र रहे हैं. हमारे सामने कुछ बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे आ रहे हैं जिन पर हमें उनके साथ मिलकर काम करना होगा. हमें उन पर भी काम करना होगा, जो यूक्रेन में, साथ ही इस क्षेत्र में हो रही घटनाओं को भी प्रभावित करते हैं.'

सर्जियो गोर होंगे सबसे युवा अमेरिकी राजदूत

रुबियो ने राजदूत पद के लिए गोर के चयन को बिल्कुल उपयुक्त बताते हुए कहा, "यह महत्वपूर्ण है कि इस पद पर अमेरिका का प्रतिनिधित्व किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए, जिसे अमेरिका के राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त हो, जो उनका करीबी हो."