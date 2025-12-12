विज्ञापन
इंटरपोल या थाइलैंड पुलिस, लूथरा ब्रदर्स को भारत कौन लेकर आएगा?

गोवा पुलिस ने दावा किया कि लूथरा ब्रदर्स को भारत वापस लाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार शुरू कर दी गई है. गोवा पुलिस ने यह भी पुष्टि की कि हादसे में मारे गए सभी 25 मृतकों के शवों की पहचान पूरी कर ली गई है और उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया है.

रोमियो लेन रेस्टोरेंट में हुए भीषण आग हादसे के बाद से ये दोनों मालिक फरार हो गए थे.

गोवा के मडगांव स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन रेस्टोरेंट में हुए भीषण अग्निकांड मामले में जांच तेज से की जा रही है. आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को भारत लाने की तैयारी की जा रही है. आज दोनों आरोपियों को थाईलैंड के फुकेट में अदालत में पेश किया जाएगा. इसके बाद भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा. लूथरा ब्रदर्स के मेडिकल चेकअप के उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा. जानकारी के अनुसार दोनों आरोपियों को हवाई जहाज से भारत लेकर आएंगे. भारत आते ही उन्हें गोवा पुलिस को सौंप दिया जाएगा.

बता दें कि रोमियो लेन रेस्टोरेंट में हुए भीषण आग हादसे के बाद से रेस्टोरेंट के ये दोनों मालिक फरार हो गए थे और थाइलैंड चले गए थे. इनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था. जिसके बाद इंटरपोल ने इनको लोकेट किया था और थाइलैंड पुलिस की मदद से पकड़ा गया था. अब भारतीय अधिकारियों दोनों आरोपियों को अपने साथ लेकर आ रही है.

शनिवार रात को नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई और छह अन्य घायल हो गए. घटना के समय क्लब में करीब 100 लोग मौजूद थे. शुरुआती जांच से पता चलता है कि आग लगने का कारण डेकोरेशन में ज्वलनशील पदार्थों का भारी इस्तेमाल था. आग से सुरक्षा के नियमों का भी चौंकाने वाला उल्लंघन पाया गया था.

