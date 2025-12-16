LIVE: गोवा क्लब अग्निकांड: फरार आरोपी लूथरा ब्रदर्स को आज लाया जाएगा दिल्ली, जानिए अब तक की पूरी कहानी

गोवा के चर्चित नाइट क्लब ‘बर्च बाय रोमियो लेन' में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद फरार हुए क्लब मालिकों को आज भारत लाया जा सकता है. सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, दोनों भाई आग लगने के बाद थाईलैंड भाग गए थे. भारत सरकार के अनुरोध पर थाईलैंड पुलिस ने उन्हें पिछले सप्ताह फुकेट में उनके होटल से हिरासत में लिया था. इसके बाद भारत सरकार ने दोनों का पासपोर्ट रद्द कर दिया और इंटरपोल के जरिए ब्लू नोटिस जारी किया गया.

सूत्रों के मुताबिक, भारतीय दूतावास ने दोनों के लिए इमरजेंसी ट्रेवल सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं. थाईलैंड की एक कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें निर्वासित कर दिल्ली लाया जाएगा. दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही गोवा पुलिस दोनों को हिरासत में लेगी और फिर उन्हें दिल्ली की कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर गोवा ले जाया जाएगा.

क्या हुआ था गोवा में?

पिछले महीने गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में भीषण आग लग गई थी. इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर क्लब के कर्मचारी और कुछ टूरिस्ट शामिल थे. आग लगने की वजह का पता लगाने के लिए जांच जारी है. रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि हादसे के पीछे लापरवाही थी या तकनीकी खामी.

अब तक क्या-क्या हुई कार्रवाई?

गोवा पुलिस ने इस मामले में 60 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए हैं. क्लब के चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोडक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, राजीव सिंघानिया और गेट मैनेजर प्रियांशु ठाकुर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके अलावा क्लब के पार्टनर अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था. गुप्ता बीमारी का बहाना कर अस्पताल में भर्ती हो गया था, लेकिन पुलिस ने वहीं से उसे हिरासत में लिया. कोर्ट ने अजय गुप्ता को सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.

पुलिस अब सातवें आरोपी सुरिंदर कुमार खोसला की तलाश कर रही है. खोसला ने बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी गोवा अरपोरा एलएलपी नाम की फर्म के साथ 2023 में लीज साइन की थी, जिसके तहत क्लब चल रहा था. माना जा रहा है कि खोसला देश से बाहर है. इस पूरे मामले ने गोवा के पर्यटन उद्योग और नाइटलाइफ पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही के आरोपों के बीच सरकार और पुलिस पर दबाव है कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए.

ये भी पढ़ें-: दिल्ली NCR से क्यों गायब हुआ कोहरा! बारिश और बर्फबारी से पलटेगा मौसम, जानें एक हफ्ते कैसा रहेगा मौसम का हाल