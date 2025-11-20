विज्ञापन
पाकिस्तान में कितने रुपये में मिल रहे हैं एक किलो टमाटर? कीमत जानकर नहीं होगा यकीन

Pakistan Tomato Price: भारत में टमाटर के दाम लगभग दोगुने हो चुके हैं, बताया जा रहा है कि टमाटर और ज्यादा लाल हो सकता है. दिल्ली-मुंबई जैसे तमाम शहरों में टमाटर 80 रुपये किलो बिक रहा है.

पाकिस्तान में टमाटर की कीमत

Tomato Price Hike: सर्दियां शुरू होते ही एक बार फिर टमाटर का रंग लाल होता जा रहा है, भारत में पिछले कुछ दिनों में ही टमाटर की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है. तमाम शहरों में टमाटर के दाम 80 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं. बताया जा रहा है कि ये 100 रुपये के पार भी जा सकते हैं. करीब दो हफ्ते पहले तक जो टमाटर 40 रुपये किलो तक मिल रहे थे, उनका दाम अब दोगुना हो चुका है. बाजार में सप्लाई कम होने और फसल को नुकसान पहुंचने को इसका कारण बताया जा रहा है. ऐसे में आज हम आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में टमाटर की कीमतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे. 

पाकिस्तान में एक टमाटर का दाम

पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है. यहां आटा-चावल से लेकर तमाम चीजों के दाम काफी ज्यादा हैं. पिछले दिनों टमाटर की कीमतें 500 रुपये के पार पहुंच गईं थीं. यानी पाकिस्तान में एक टमाटर करीब 50 से 60 रुपये तक मिल रहा है. पाकिस्तान की अलग-अलग मंडियों में कीमतें 400 से लेकर 600 के बीच बताई जा रही हैं. टमाटर के अलावा प्याज की कीमतें भी 100 रुपये से ज्यादा है. वहीं लहसुन 400 रुपये किलो तक मिल रहा है. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में ये आंकड़े दिए गए थे. 

पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से यहां हालात काफी खराब हैं और रोजमर्रा की चीजों की कीमत कई गुना बढ़ गई है. यही वजह है कि यहां लोग सरकार से नाराज हैं और लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम रही है. 

भारत में क्यों बढ़ रही कीमत?

भारत में टमाटर की कीमतें हर साल इस सीजन में बढ़ने लगती हैं. आमतौर पर फसलों को बारिश से होने वाले नुकसान और ट्रांसपोर्ट की कमी के चलते ऐसा होता है. बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक से आने वाले ट्रकों की संख्या में काफी गिरावट आई है, ऐसे में सप्लाई चेन पर इसका असर पड़ रहा है. यही वजह है कि सब्जी मंडियों में टमाटर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. 

Tomato Price Hike, Tomato Price In India, Tomato Price Pakistan, Pakistan Tomato Price Hike
