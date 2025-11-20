विज्ञापन

नीतीश कुमार कितने पढ़े-लिखे हैं? जानें बिहार के सीएम को कितनी मिलती है सैलरी

Nitish Kumar Education: बिहार में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. नीतीश कुमार लगातार चौथे टर्म में सीएम बनेंगे. इससे पहले वो नौ बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं.

Nitish Kumar Oath: नीतीश कुमार की एजुकेशन

Bihar CM Nitish Kumar Oath Ceremony: बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं. नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनेंगे. उनकी पार्टी जेडीयू को इस बार 85 सीटें मिली हैं, वहीं बीजेपी ने कुल 89 सीटों पर कब्जा किया. तमाम अटकलों के बीच नीतीश कुमार को ही आखिरकार विधायक दल का नेता चुना गया. यानी बिहार में फिर से नीतीश की सरकार ही चलने वाली है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार कितने पढ़े-लिखे हैं और उन्हें बिहार के सीएम कौ तौर पर कितनी सैलरी मिलती है. 

नीतीश कुमार की एजुकेशन

बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर से अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी की, बचपन से ही वो काफी तेज तर्रार छात्र थे और पढ़ाई में काफी अव्वल थे. नीतीश ने श्री गणेश हाई स्कूल से 10वीं की परीक्षा में टॉप किया था, जिसके बाद पटना के साइंस कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ और 12वीं की पढ़ाई यहीं से हुई. नीतीश कुमार ने 12वीं पास करने के बाद बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और यहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली. इसी दौरान वो छात्र राजनीति का हिस्सा बने और फिर बिजली विभाग में कुछ दिन नौकरी के बाद राजनीति के मैदान में कूद गए. 

भारत के सबसे अमीर और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन हैं? देख लीजिए पूरी लिस्ट

कितनी मिलती है सैलरी?

बिहार के सीएम के तौर पर नीतीश कुमार को हर महीने 215,000 लाख रुपये मिलते हैं. इसके अलावा उन्हें बाकी कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनमें आवास में सहायक, काम करने वाले लोग, गाड़ी, रहने के लिए बंगला और सुरक्षा दी जाती है. कहीं भी जाने के लिए फ्लाइट में मुफ्त सफर की सुविधा भी मुख्यमंत्रियों को मिलती है. इतना ही नहीं, नीतीश के रिटायरमेंट के बाद उन्हें अच्छी खासी पेंशन भी मिलेगी. 

नीतीश कुमार की कुल संपत्ति की बात करें तो चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके पास एक कार और ₹21,052 कैश है. वहीं बैंक में कुल ₹60,811.56 हैं. चल संपत्ति के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो करीब 17 लाख की है. इसके अलावा उन्होंने 13 गाय और 10 बछड़े होने की जानकारी भी अपने हलफनामे में दी है. 

लगातार चौथी बार सीएम

नीतीश कुमार यूं तो 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन वो इस बार लगातार चौथे टर्म के लिए शपथ लेंगे. बिहार में 2005 के बाद नीतीश को सीएम के पद से कोई भी हटा नहीं पाया है, फिर चाहे सरकार एनडीए की हो या फिर किसी दूसरे गठबंधन की, हमेशा सेहरा नीतीश के सिर पर ही सजा है. इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है. 

