Lionel Messi in kolkata: कोलकाता के इस शानदार होटल में रुके हैं मेस्सी, एक दिन का किराया जान उड़ जाएंगे होश

Lionel Messi in kolkata: कोलकाता में जोरों-शोरों के साथ अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियानेल मेस्सी का स्वागत लोगों ने किया. सुपरस्टार फुटबॉलर मेस्सी शनिवार को तड़के दो बजकर 26 मिनट पर कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे और उनकी एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई. भारी सुरक्षा के बीच मेस्सी को हवाई अड्डे से निकाला गया और वह रात 3 बजे पीछे के दरवाजे से होटल पहुंचे. मेस्सी कोलकाता के Hyatt Regency (हयात रीजेंसी) होटल में रुके हैं और इस होटल का एक दिन का किराया सुन आप हैरान रह जाएंगे

हयात रीजेंसी होटल की लॉबी में प्रशंसक गलियारे में दौड़ते दिखे. देर रात से तड़के तक ‘मेस्सी मेस्सी' का शोर गूंजता रहा. लेकिन हयात रीजेंसी होटल के मुख्य द्वारा पर जमा सैकड़ों प्रशंसकों को मायूसी ही मिली. सफेद टी शर्ट के ऊपर काला सूट पहने मेस्सी को पीछे के दरवाजे से सुरक्षा घेरे में ले जाया गया.

कितना है एक दिन का किराया

न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, मेस्सी रूम 730 में रुके हैं. उनके सुइट के आसपास काफी कड़ी सुरक्षा रखी गई है. पूरी सातवीं मंजिल को सील कर दिया गया है. जिस रूम में मेस्सी रुके हैं उसका एक दिन का किराया 1,42,500 रुपये है. होटल की ऑफिशियल साइट पर प्रेसिडेंशियल सुइट का एक रात का किराया 1,42,500 रुपये दिखाया गया है. वहीं डिप्लोमैटिक सुइट की कीमत लगभग 1,12,500 रुपये प्रति रात है. रीजेंसी एग्जीक्यूटिव सुइट की कीमत लगभग 51,000 रुपये. जबकि रीजेंसी सुइट किंग की कीमत लगभग 38,000 रुपये प्रति रात है.

सोमवार को करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात

बता दें कि लियानेल मेस्सी 3 दिन के लिए भारत के दौरे पर आए हैं. मेस्सी के साथ लुई सुआरेज और रौद्रिगो डि पॉल भी भारत आए हैं. वह अगले 72 घंटे में कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जायेंगे. जहां मुख्यमंत्रियों, कारपोरेट दिग्गजों, बॉलीवुड कलाकारों और सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलेंगे.