GOAT Favourite Food : मेसी को खाने में क्या-क्या पसंद है? जानिए अर्जेंटीनी सुपरस्टार की सिंपल डाइट

Messi Facourite food : फुटबॉल की दुनिया के 'GOAT' (Greatest Of All Time), लियोनेल मेसी, आखिरकार अपने इंडिया टूर पर आ चुके हैं. बीते शनिवार को 2022 फीफा वर्ल्ड कप विजेता मेसी सुबह-सुबह कोलकाता पहुंचे और अपने सम्मान में बनी 70 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया. ऐसे में हर कोई मेसी की फुटबॉल कला, उनकी तेज रफ्तार और लेफ्ट फुट के जादू की बात कर रहा है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के इस महानतम फुटबॉलर को खाने में क्या पसंद है? जानकर हैरानी होगी कि मैदान पर इतने 'किलर' रहने वाले मेसी का टेस्ट एकदम सादा है. ग्लोबल सुपरस्टार होने के बावजूद, उन्हें सादगी भरे और घर के जैसे स्वाद वाले खाने से प्यार है.

मेसी को घर का खाना है बहुत पसंद

मेसी ने अक्सर अपने इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें अपने अर्जेंटीनी बचपन से जुड़े साधारण, होम-स्टाइल खाने से कितना लगाव है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेसी को अपने देश का पारंपरिक बारबेक्यू 'असाडो' (Asado) सबसे ज्यादा पसंद है. यह अर्जेंटीनी लोगों के लिए सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक परंपरा है. इसके अलावा, उन्हें 'मिलानेस नेपोलिटाना' (Milanesa Napolitana) भी बहुत पसंद है. यह डिश, ब्रेड में लपेटे और फ्राई किए हुए बीफ कटलेट होते हैं, जिनके ऊपर प्रोसेको, टमाटर सॉस और मोजरेला चीज डालकर ब्रोइलर (भट्टी) में हल्का सा पकाया जाता है.

GOAT को मीठा बहुत है पसंद

खुद मेसी ने कई इंटरव्यू में स्वीकारा है कि उन्हें मीठा बहुत पसंद है. Goal.com को दिए एक इंटरव्यू के मुताबिक, मेसी ने कहा था कि उन्हें चॉकलेट, डलसे डी लेचे (Dulce de Leche) और आइसक्रीम बहुत पसंद है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि वह मीठे के दीवाने हैं. हालांकि, वह इसे कम खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभार अपनी पसंद को पूरा कर लेते हैं.

जब मेसी के पिज्जा ने हेडलाइन बनाई

इस फुटबॉल सुपरस्टार ने मियामी के एक पिज्जा आउटलेट से पिज्जा की तस्वीर पोस्ट की थी. Eater Miami की रिपोर्ट के अनुसार, उनका यह साधारण सा पोस्ट तुरंत वायरल हो गया और अगले ही वीकेंड उस रेस्टोरेंट के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लग गईं.

बार्सिलोना का 'फेवरेट' रोस्टेड चिकन

FC बार्सिलोना के साथ अपने लंबे करियर के दौरान, मेसी को एक सादा रोस्टेड चिकन भी बहुत पसंद था. क्लब के आधिकारिक चैनलों ने भी एक बार इस डिश को "मेसी की फेवरेट रेसिपी" बताया था.

जैतून का तेल, लहसुन, प्याज, गाजर, आलू, चिकन जांघों और अजवायन के फूल से बनी यह डिश भी मेसी के सादे कंफर्ट फूड के प्रति उनके लगाव को दिखाती है. यानी, फुटबॉल के मैदान का किंग खाने की टेबल पर दिल से एकदम सिंपल, 'घर जैसा' खाने वाला इंसान है.

