Options To Conceive Baby: बच्चा कंसीव नहीं हो रहा, तकनीकी और मेडिकल साइंस में क्या है विकल्प ?

Baby Conceive Treatment: बदलते जीवन शैली में पुरुष और स्त्री दोनों तेजी से बांझपन के शिकार हो रहे हैं, लेकिन आधुनिक और तकनीकी के दौर में मेडिकल साइंस ने भी तेजी से तरक्की है, जिससे ऐसे स्त्री-पुरुषों के पास बांझपन से निपटने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं. इनमें आईयूआई, आईवीएफ, आईसीएआई जैसे एडवांस तकनीक प्रमुख है, जिसकी मदद से पीड़ित मां-बाप बनने का सुख आसानी से हासिल कर पाते हैं.

मेडिकल सांइस के मुताबिक बच्चा कंसीव न होने के पीछे 30 से 40 फीसदी कारण पुरुषों में और 30 से 40 फीसदी कारण महिलाओं में हो सकते हैं, जबकि बाकी मामले दोनों की संयुक्त समस्याओं या अस्पष्ट कारणों (Unexplained Infertility) के होते हैं.

कम आक्रामक तकनीकें और उन्नत वैज्ञानिक तकनीकें

गौरतलब है एक साल या उससे अधिक समय तक कोशिश करने के बाद भी प्रेग्नेंसी में असफल होने वाले जोड़ों के लिए आधुनिक ART टेक्नोलॉजी वरदान साबित हो रही है. इनमें आईयूआई, आईवीएफ और आईसीएआई तकनीक प्रमुख है, जिसकी मदद से कपल मां-बाप बनने का सुख आसानी से हासिल कर रहे हैं. इनमें प्राथमिक और कम आक्रामक तकनीकें व उन्नत वैज्ञानिक तकनीकें शामिल हैं.

ओव्यूलेशन इंडक्शन (Ovulation Induction - OI):

यह मेडिकल साइंस की एक ऐसी प्राथमिक तकनीक है, जिसमें उन महिलाओं की मदद की जाती है, जिनके अंडाशय (Ovaries) में सामान्य रूप से हर महीने अंडा (Egg) नहीं बनता है, या अंडा पूरी तरह परिपक्व (Mature) नहीं हो पाता है. यह तकनीक विशेष रूप से PCOS/PCOD (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम) या अनियमित पीरियड्स (Irregular Periods) से पीड़ित महिलाओं के लिए बहुत प्रभावी मानी जाती है.

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जब किसी कपल के अपने अंडों (Eggs) या शुक्राणुओं (Sperm) की गुणवत्ता बहुत खराब होती है, या वे शरीर में बन ही नहीं रहे होते हैं, तब डोनर एग या स्पर्म की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. यह मेडिकल साइंस का एक ऐसा वरदान है, जो गंभीर रूप से इनफर्टिलिटी (बांझपन) से जूझ रहे जोड़ों को माता-पिता बनने का सुख देता है

आईयूआई (Intrauterine Insemination - IUI)

इस प्रक्रिया में पुरुष साथी के वीर्य (Semen) से सबसे स्वस्थ और गतिशील शुक्राणुओं (Sperm) को अलग किया जाता है. इसके बाद महिला के ओव्यूलेशन के समय एक पतली कैथेटर ट्यूब की मदद से शुक्राणुओं को सीधे गर्भाशय (Uterus) के अंदर छोड़ दिया जाता है. यह हल्की इनफर्टिलिटी या कम शुक्राणु संख्या के मामलों में बहुत प्रभावी है.

आईवीएफ (In Vitro Fertilization - IVF):

इस तकनीकी को आम भाषा में "टेस्ट ट्यूब बेबी" भी कहा जाता है. इस प्रक्रिया में महिला के अंडाशय से परिपक्व अंडे (Eggs) निकाले जाते हैं और पुरुष के शुक्राणु के साथ लैब में एक पेट्री डिश में निषेचित (Fertilize) किया जाता है. जब भ्रूण (Embryo) तैयार हो जाता है, तो उसे महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है.

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इक्सी (Intracytoplasmic Sperm Injection - ICSI):

इक्सी आईवीएफ का ही एक उन्नत रूप है, जो विशेष रूप से पुरुष बांझपन (जैसे बहुत कम स्पर्म काउंट या खराब मोबिलिटी) के लिए इस्तेमाल होता है. इसमें लैब के अंदर माइक्रोस्कोप की मदद से एक सिंगल स्वस्थ शुक्राणु को सीधे एक अंडे के अंदर इंजेक्ट किया जाता है.

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