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DIY Home Spa: घर पर स्पा कैसे करें, कम खर्च में ऐसे तैयार करें हुए 'Home Spa'

शहरों में मानसिक और शारीरिक थकान से मुक्ति पाने के लिए लोग स्पा सेंटर अथवा महंगे सैलून का सहारा लेते हैं, लेकिन घर बैठे भी स्पा जैसा अनुभव लिया जा सकता है, जो न केवल किफायती है, बल्कि हमें स्वास्थ्य जोखिमों से भी बचाएगा.

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DIY Home Spa: घर पर स्पा कैसे करें, कम खर्च में ऐसे तैयार करें हुए 'Home Spa'
होम स्पा
DIY Home Spa

DIY Hope Spa: शहरी जीवन शैली में मानसिक और शारीरिक थकान होना आम बात है, ऐसे खुद को तरों-ताजा करने के लिए लोग स्पा सेंटर और सैलून का रुख करते हैं, लेकिन महंगे स्पा सेंटर की फीस चुका पाना हर किसी के बस की बात नहीं है. ऐसे हजारों रुपए स्पा पार्लर में खर्च करने के बजाय बेहद कम खर्च और घरेलू सामग्रियों की मदद से घर पर ही आप स्पा सेंटर तैयार कर सकते हैं, जो किफायती और केमिकल मुक्त अनुभव देगा.

होम स्पा एक ओर जहां केमिकल मुक्त होगा, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से तैयार होगा. घरेलू होम स्पा जहां आपके बालों व त्वचा को गहरी नमी प्रदान करेगा और बेहद कम खर्च में किया जा सकता है. आइए स्टेप बॉय स्टेप जानते हैं कि कैसे अपने घर को आप होम स्पा में बदलकर वास्तविक स्पा का अनुभव घर बैठे पा सकते हैं. 

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आसान 5 स्टेप में कर सकते हैं हेयर स्पा DIY Hair Spa

1-ऑयल मसाज (Head Massage): ऑयल मसाज के लिए 2-3 चम्मच नारियल, बादाम या जैतून का ऑयल लें.ऑयल को हल्का गुनगुना करें, फिर उसे उंगलियों के पोरों से स्कैल्प पर 10-15 मिनट तक गोलाकार गति में मसाज करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा.

2-स्टीमिंग (Hair Steam): एक तौलिये को गर्म पानी में डुबोकर अच्छी तरह निचोड़ लें. फिर गर्म तौलिये को अपने बालों पर 15 मिनट के लिए लपेट लें. इससे बालों के रोम छिद्र (Pores) खुलेंगे और तेल जड़ों तक पहुंचेगा.

3-हेयर वॉश (Hair Wash): किसी भी माइल्ड या सल्फेट-फ्री शैम्पू से बालों को अच्छी तरह धो लें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए. गर्म पानी की जगह गुनगुने या सादे पानी का इस्तेमाल करें.

4-घरेलू हेयर मास्क (DIY Hair Mask): पहला विकल्प- 1 पका हुआ केला, 2 चम्मच शहद और 1 चम्मच दही को मिलाकर स्मूथ पेस्ट बना लें. दूसरा विकल्प-10 रुपए वाले कंडीशनर पाउच में 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच दही मिला लें. दोनों विकल्पों से तैयार मास्क को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक छोटे-छोटे हिस्सों में लगाएं. 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर सादे पानी से धो लें.

5-कंडीशनिंग/सीरम (Conditioning): गीले बालों पर हल्का सा एलोवेरा जेल या लीव-इन कंडीशनर लगाएं ताकि नमी बालों में लॉक हो जाए. 

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Photo Credit: Pexels

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कम बजट में सैलून जैसा अनुभव पाने के लिए घर पर छोटा सा बदलाव जरूरी है. कमरों की तेज लाइट बंद करके मोमबत्तियां (Candles) जलाएं या हल्की रोशनी रखें, बैकग्राउंड में कोई शांत या सूथिंग म्यूजिक (Relaxing Music) बजाएं.अगर आपके पास कोई एसेंशियल ऑयल (जैसे लैवेंडर) हो, तो उसकी कुछ बूंदें पानी में डाल दें ताकि अच्छी खुशबू आए.

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'फेस स्पा'(DIY Facial Spa)

क्लींजिंग (Cleansing): कच्चे दूध में कॉटन बॉल डुबोकर पूरे चेहरे को साफ करें,जिससे जमी हुई धूल और गंदगी निकल जाए.

स्क्रबिंग (Exfoliation): 1 चम्मच कॉफी पाउडर में 1 चम्मच चीनी और कुछ बूंदें नारियल तेल की मिलाकर चेहरे पर 2 मिनट हल्के हाथों से स्क्रब करें. यह डेड स्किन हटाता है.

फेस स्टीम (Face Steam): एक बड़े बर्तन में गर्म पानी लें, सिर पर तौलिया ओढ़कर 5 मिनट चेहरे पर भाप लें, जिससे ब्लैकहेड्स आसानी से निकल जाएं.

Step 4: Masking For Deep Nourishment
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फेस पैक (Face Pack): 2 चम्मच बेसन में चुटकी भर हल्दी और गुलाब जल मिलाकर पैक तैयार करें. इसे चेहरे पर लगाएं और सूखने के बाद ठंडे पानी से धो लें.

मॉइस्चराइजिंग (Moisturize): स्पा खत्म करने के बाद चेहरे पर एलोवेरा जेल या अपनी पसंदीदा मॉइस्चराइजिंग क्रीम से 2 मिनट मसाज करें.

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लेखक के बारे में
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शिव ओम गुप्ता
मुख्य कॉपी संपादक
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