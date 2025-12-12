90% लोग हो जाते हैं फेल, इस सवाल को हल करना नहीं है बच्चों की बात

Maths Quiz Questions with Answers (MCQs): सरकारी नौकरी हो या फिर किसी बड़े कॉलेज में दाखिला लेना का सपना, इनको पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करके ही इन्हें पूरा किया जा सकता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं. इन्हीं सवालों में से कुछ मैथ के क्विज भी होते हैं. इन क्विज को हल करना बेहद ही आसान होता है, आपको बस सही ट्रिक पता होनी चाहिए. ये ट्रिक आती है, ज्यादा से ज्यादा क्विज को सॉल्व करके. आज हम आपके के लिए एक ऐसा ही क्विज लेकर आएं. जिसे आपको 1 मिनट के अंदर हल करना होगा.

आपके सवाल ये है-

मैथ क्विज़

2+3=13

3+4=25

4+5=41

5+6=?

अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप कुछ ही मिनट में इसका आंसर दे सकते हैं.

इसका सही जवाब है- 61

अब जानते हैं कि कैसे 61 आया...अगर आप ध्यान से देखें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है. जबकि 3 का 9 जब दोनों के स्क्वायर को जोड़ दिया जाए तो उत्तर आता है- 13. इसी तरह से 3 के स्क्वायर यानी 9 में जब 4 का स्क्वायर 16 जोड़ दिया जाए तो उत्तर 25 आता है. मतलब की आपको नंबर के स्क्वायर निकालकर जोड़ने हैं. 5 का स्क्वायर 25 होता है, जबिक 6 का 36.. इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ते हैं, जवाब आता है 61.