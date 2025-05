Check Your Knowledge: देश-दुनिया की रखते है जानकारी तो दीजिए इन आसान सवालों के जवाब, चेक करें अपना नॉलेज

Check Your Knowledge: जनरल नॉलेज एक ऐसा विषय है जिसे हर आम इंसान को आना चाहिए. अपने आस-पास हो रही घटनाओं को जानने से आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है. अगर आप देश-दुनिया में हो रही घटनाओं को लेकर अवेयर रहते हैं तो आपको कोई गलत नॉलेज देकर वेबकूफ नहीं बना सकता. नजरल नॉलेज के लिए आपको बस रोजाना अखबार पढ़ना चाहिए. इससे आप हर चीज के लिए अवेयर रहेंगे. अगर आपको लगता है कि आपकी जनरल नॉलेज अच्छी है तो नीचे दिए गए कुछ सवालों के जवाब देकर अपने नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं.

1. Question: यूनेस्को की वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर सूची में किन ग्रंथों को शामिल किया गया है?

(a) भगवद गीता

(b) नाट्यशास्त्र

(c) महाभारत

(d) a और b दोनों

2.Question: पंजाब नेशनल बैंक ने अपने 131वें स्थापना दिवस पर कितने नए बैंकिंग उत्पाद लॉन्च किए?

(a) 22

(b) 30

(c) 34

(d) 43

3.Question: नीति आयोग ने हस्त और विद्युत उपकरणों के निर्यात को कितने बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का रोडमैप तैयार किया है?

(a) 15

(b) 20

(c) 25

(d) 30

4.Question: हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना में शामिल होकर 34वां राज्य बनने का दर्जा प्राप्त किया?

(a) ओडिशा

(b) केरल

(c) पश्चिम बंगाल

(d) तमिलनाडु

5.Question: अप्रैल 2025 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 15 साल की सजा सुनाई गई?

(a) ब्राज़ील

(b) पेरू

(c) वेनेजुएला

(d) कोलंबिया

6.Question: 'राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस' किस तारीख को मनाया गया?

(a) 13 अप्रैल

(b) 14 अप्रैल

(c) 15 अप्रैल

(d) 16 अप्रैल

7.Question: हाल ही में ई-सेहत ऐप किस राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में लॉन्च किया गया?

(a) दिल्ली

(b) जम्मू-कश्मीर

(c) पंजाब

(d) हिमाचल प्रदेश

8.Question: नितिन गडकरी ने ओडिशा में कितनी राशि की राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया?

(a) ₹2,000 करोड़

(b) ₹3,500 करोड़

(c) ₹4,137 करोड़

(d) ₹5,200 करोड़

9.Question: किस देश ने 2024 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस भेजा?

(a) कतर

(b) संयुक्त अरब अमीरात

(c) अमेरिका

(d) सऊदी अरब

10.Question: हाल ही में "Sarpanch Samvad" पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया?

(a) ग्रामीण विकास मंत्रालय

(b) पंचायती राज मंत्रालय

(c) गृह मंत्रालय

(d) सामाजिक न्याय मंत्रालय

Ans- 1(d), 2. (c), 3. (c), 4. (a) 5. (b), 6. (b), 7.(b), 8. (c), 9. (c), 10. (b)

