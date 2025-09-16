आखिर क्या होती है न्यूड पार्टी, जिसे लेकर मचा है हल्ला, क्या इंडिया में Allow है करना?

विज्ञापन
छत्तीसगढ़ की राजधानी में न्यूड पार्टी (Nude Party) के पोस्टर ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. बिना कपड़े पहने एक साथ पार्टी करने की मानसिकता सोशल और मेंटल प्रेशर दूर करने के मकसद से जुड़ी है.

नई दिल्ली:

What is Nude Party: हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक न्यूड पार्टी के पोस्टर मामले में पुलिस ने कार्रवाई करके इसके पांच आयोजकों को गिरफ्तार किया है. इस न्यूड पार्टी (Nude Party ) का पोस्टर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है. ऐसे में लोग इस बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए हैं कि आखिर ये न्यूड पार्टी क्या होती है और किस तरह की जाती है. कई लोग इसे लेकर बने नियमों को भी जानना चाहते हैं. चलिए हम आपको डिटेल में बताते हैं.

क्या होती है न्यूड पार्टी

न्यूड पार्टी का मतलब है एक जगह पर कई लोगों का एक साथ इकट्ठा होना. इस गुट के लोग एक खास जगह पर मिलते हैं औऱ कोई भी कपड़े नहीं पहनता है. ये लोग निर्वस्त्र होकर उस जगह पर टाइम बिताते हैं जिसमें कई तरह की एक्टिविटी भी होती हैं. कहा जाता है कि इस तरह बिना कपड़ों के एक दूसरे से मिलना प्राकृतिक रूप से खुलेपन की व्याख्या है. कई जगह इसे सोशल या कल्चरल एक्सपीरिएंस भी कहा गया है.

देखा जाए तो न्यूड पार्टी का उद्देश्य अपने शरीर के प्रति सहजता और कॉन्फिडेंस बढ़ाना है. लोग इस तरह की पार्टी में इसलिए जाते हैं ताकि वो किसी तरह के डर, शर्म, संकोच या सोशल जजमेंट से मुक्त होकर समय बिता सकें. कुछ लोगों ने इसे सोशल कनेक्शन का जरिया माना है तो कुछ लोगों ने इसे मानसिक और भावनात्मक आजादी का नाम दिया है.

न्यूड पार्टी को लेकर बने नियम

हर न्यूड पार्टी के कुछ नियम हैं ताकि इसमें भाग लेने वाले सेफ और सहज महसूस कर सकें. यहां हर सदस्य अपनी मर्जी से आता है, किसी को प्रेशर बनाकर नहीं लाया जा सकता. यहां बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है, पार्टी का वेन्यू भी काफी सेफ और प्राइवेट होता है. यहां सभी सदस्य एक दूसरे से एक जैसा बिहेव करते हैं, कोई किसी को देखकर जज नहीं कर सकता. यहां कैमरा, वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी पूरी तरह वर्जित होती है.

देखा जाए तो न्यूड पार्टी का समर्थन करने वाले लोग इसे मेंटल प्रेशर कम करने का जरिया मानते हैं. ऐसी जगह जहां आप सोशल और मानसिक प्रेशर से मुक्त होकर बिना किसी की जजमेंट के खुलकर जी सकें. हालांकि कई पश्चिमी देशों (Nude Party in Western Culture) में न्यूड पार्टी होती हैं लेकिन भारत में इस तरह की पार्टी के लिए किसी तरह की मंजूरी नहीं दी जाती है.

