छत्तीसगढ़ के जशपुर में जीतराम यादव ने अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के बाद मां की लाश के पास बैठकर गाने गुनगुनाता रहा, मिट्टी से खेलता रहा.

बेटा बना हैवान, मां को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर पास बैठकर गाए गाने... रोंगटे खड़े कर देगा वीडियो
  • छत्तीसगढ़ में जशपुर जिले के कुनकुरी में जीतराम यादव ने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी.
  • कुल्हाड़ी से मां के टुकड़े-टुकड़े करने के बाद लाश के पास बैठकर गाने गुनगुनाता रहा, खेलता रहा.
  • पुलिस ने कहा कि पहली नजर में आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है. मेडिकल जांच से पुष्टि होगी.
मां-बेटे के रिश्ते को दुनिया के सबसे अनूठे और प्यारे रिश्तों में से एक माना जाता है. प्यार और विश्वास के इस अनमोल रिश्ते पर जब कोई दाग लगता है तो दिल दहल जाता है. छत्तीसगढ़ के जशपुर में ऐसी ही रोंगटे खड़े करने वाली वारदात हुई है. एक मां जिसने नौ महीने तक अपने बेटे को कोख में पाला, सीने से लगाकर बड़ा किया, उसी कलयुगी बेटे ने कुल्हाड़ी के ताबड़तोड़ वार करके मां के टुकड़े-टुकड़े कर दिए. जो मां, अपने बेटे के लिए जान छिड़कती थी, वही उसकी जान का दुश्मन बन गया. 

मां की हत्या कर गुनगुनाए गाने

जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में जीतराम यादव ने अपनी ही मां गुला बाई की बेरहमी से हत्या कर दी. हत्या के बाद मां की लाश के पास बैठकर गाने गुनगुनाता रहा, मिट्टी से खेलता रहा. जब गांव वालों ने उसकी हरकतें देखी तो दंग रह गए. जो कोई उसे पकड़ने जाता, वह कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे भागता. पुलिस ने भी बड़ी मशक्कत के बाद उसे काबू किया. 

कुल्हाड़ी से मां के टुकड़े-टुकड़े किए

ये खौफनाक घटना कुनकुरी थाना क्षेत्र के रेस्ट हाउस के सामने बेदरभद्रा बस्ती में हुई. यहां जीतराम यादव नामक शख्स ने मंगलवार की सुबह अपनी मां पर कुल्हाडी से इतने वार किए कि शव के कई टुकड़े हो गए. इस वीभत्स घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी उसी कुल्हाड़ी को अपने हाथ में रखकर लाश के पास बैठ गया. 

पकड़ने गए लोगों पर भांजी कुल्हाड़ी

घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर थोड़ी देर में कुनकुरी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन लाश के पास कुल्हाड़ी लेकर बैठे आरोपी के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था. आरोपी जिसे भी देखता, कुल्हाड़ी भांजना शुरू कर देता. लोग डरकर भाग जाते.  पुलिसकर्मियों ने भी जब उसे काबू करने की कोशिश की तो उसने खूब दहशत फैलाई. 

परिजनों ने भागकर बचाई अपनी जान

स्थानीय लोगों ने बताया कि वारदात के समय घर में परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.  पड़ोसियों के मुताबिक, जीतराम केरल में काम करता था. उसी दौरान उसकी दिमागी हालत खराब हो गई थी. घरवालों को जब पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो दो दिन पहले वह उसे कुनकुरी ले आए 

मानसिक स्थिति की जांच कराएगी पुलिस

जशपुर के एसएसपी शशिमोहन सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही है. ये भी हो सकता है कि उसने किसी तरह का नशा किया हो. ऐसे में पुख्ता तौर पर मेडिकल जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. उनका कहना है कि हत्या के पीछे के कारणों की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. जीतराम ने अपनी मां की इस बेरहमी से हत्या क्यों की, ये पूछताछ और मेडिकल जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. 

