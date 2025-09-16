2050 तक कितनी बढ़ जाएगी मुस्लिम आबादी? आंकड़े देखकर हैरान रह जाएंगे आप

Muslim Population In the World: दुनिया भर में अलग-अलग देशों में अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं. मुश्लिम-हिंदू, क्रिश्चन, यहूदी, आदि जैसे कई संप्रदायों को मानने वाले लोग हैं. लेकिन कुछ विशेष धर्म की आबादी एक चर्चा का विषय रहा है. अगर सबसे ज्यादा आबादी वाले देश की बात करें तो भारत पहले नंबर पर हैं, चीन दूसरे नंबर पर है. विश्व जनसंख्या समीक्षा (डब्ल्यूपीआर) के आंकड़ों के मुताबिक, जनसंख्या के लिहाज से भारत 1.46 अरब से ज़्यादा लोगों के साथ पहले स्थान पर है. चीन 1.42 अरब से कुछ ज़्यादा लोगों के साथ दूसरे स्थान पर है.

WPR के अनुमानित आधारों के अनुसार, साल 2030 में भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा. अनुमान है कि वर्ष 2060 के आसपास भारत की जनसंख्या 1.65 बिलियन तक पहुंच सकती है, जो बहुत ही हैरान करने वाली बात है. भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं. वहीं दुनिया की बात करें तो ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि धार्मिक रूप से तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है. इसके मेन कारण कुछ प्रमुख धर्मों में जन्म की दरों का बढ़ना है.

Pew Research सेंटर के मुताबिक अगले चार दशकों में ईसाई सबसे बड़ा धार्मिक समूह बना रहेगा. लेकिन इसमें इस्लाम किसी भी अन्य धर्मों की तुलना में तेजी से बढ़ेगा. अगर आज की जैसी तेजी बनी रही तो 2050 तक दुनिया भर के मुसलमान की संख्या क्रिश्चन के संख्या के बराबर होगी.

यूरोप में मुसलमानों की संख्या 10 प्रतिशत होगी.

भारत में हिंदू ही ज्यादा होंगे.

USA में ईसाइयों की संख्या 2010 की तीन चौथाई से घटकर 2050 में दो तिहाई रह जाएगी.

अमेरिका में मुसलमानों की संख्या उन लोगों से ज़्यादा होगी जो धर्म के आधार पर खुद को यहूदी मानते हैं.

दुनिया में हर 10 में से चार ईसाई अफ्रिका में रहते हैं.

2010 तक ईसाई दुनिया में सबसे बड़ा धर्म था

2010 तक ईसाई को मानने वालों की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी. जिसके अनुमानित 2.2 अरब अनुयायी थे, जो पृथ्वी की कुल 6.9 अरब आबादी का लगभग 1/3 यानी 31 प्रतिशत है. दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म था, जिसके 1.6 अरब अनुयायी थे जो दुनिया की जनसंख्या का 23 प्रतिशत था. लेकिन जीस तेजी से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है स्पीड ऐसी ही बनी रही तो मुसलमानों की आबादी 2050 के बीच दुनिया की कुल आबादी 9.3 अरब तक बढ़ने की उम्मीद है.

