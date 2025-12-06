IndiGo नहीं, दुनिया की ये फ्लाइट होती हैं सबसे ज्यादा कैंसिल, देख लीजिए पूरी लिस्ट

इंडिगो एयरलाइंस रद्द होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है. आज पांचवां दिन है, जब इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी कई सारी फ्लाइट्स को रद्द किया है. आखिरी समय में फ़्लाइट कैंसल होना से यात्री काफी परेशान हो जाते हैं और खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. वैसे तो फ्लाइट कैंसल होने के कई कारण होते हैं, जैसे खराब मौसम, सुरक्षा कारण , हवाई जहाज में तकनीकी दिक्कतों और इत्यादि. लेकिन इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट स्टाफ़ की कमी और शेड्यूलिंग में दिक्कत के कारण कैंसल हो रही है. आज हम आपको 2024 में सबसे ज़्यादा कैंसल होने वाली टॉप 10 एयरलाइन के बारे में बताने जा रहे हैं और इस सूची में इंडिगो का नाम दूर-दूर तक नहीं है.
कैंसल होने वाली टॉप 10 एयरलाइन
|एयरलाइन का नाम
|किस देश की है
|कैंसलेशन रेट
|डाना एयर
|नाइजीरिया
|33.9%
|लायन एयर एशिया
|इंडोनेशिया
|16.7%
|विंग्स एयर एशिया
|इंडोनेशिया
|16.3%
|एयर ऑस्ट्रल मिडिल ईस्ट
|फ्रांस
|14.9%
|चोंगकिंग एयरलाइंस
|चीन
|14.8%
|सुपर एयर जेट एशिया पैसिफिक
|इंडोनेशिया
|14.7%
|एयर सेशेल्स
|सेशेल्स
|10.1%
|बाटिक एयर
|इंडोनेशिया
|9.4%
|चाइना एक्सप्रेस एयरलाइंस
|चीन
|7.7%
|केप एयर नॉर्थ अमेरिका
|यूनाइटेड स्टेट्स
|6.1%
इंडिगो हाल के दिनों में चालक दल की भारी किल्लत का सामना कर रही है. जिसके चलते इसकी कई सारी फ्लाइट पांचवें दिन भी रद्द कर दी गई. दरअसल उड़ान ड्यूटी की सीमा तय करने वाले नए एफडीटीएल नियम लागू होने के बाद से ही एयरलाइन चालक दल की संख्या में कमी का सामना कर रही है.
नए नियमों में पायलट के लिए साप्ताहिक विश्राम का समय बढ़ाया गया था और रात में विमानों के उतरने की संख्या सीमित की गई थी. ताकि उड़ान सुरक्षा को मजबूत किया जा सके. हालांकि इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को हो रही असुविधा के कारण एफडीटीएल नियम लागू वापस ले लिया गया है.
