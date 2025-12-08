विज्ञापन
IndiGo फ्लाइट लेट या कैंसिल? बिना झंझट ऐसे पाएं पूरा रिफंड, ये रहा सबसे आसान तरीका

IndiGo Flight Refund: इंडिगो ने तेजी से रिफंड प्रोसेस करना शुरू किया है.अब तक 610 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए जा चुके हैं. देशभर में यात्रियों को लगभग 3,000 बैग वापस पहुंचाए जा चुके हैं.

IndiGo Flight cancellation Refund Policy: अगर फ्लाइट लेट या कैंसिल हुई है, तो आप फुल रिफंड या फ्लाइट री-शेड्यूल दोनों कर सकते हैं.
नई दिल्ली:

पिछले कुछ दिनों में देश के बड़े एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल (IndiGo Flight Cancellation) हुई हैं.अगर आपकी भी फ्लाइट लेट हुई है या कैंसिल हुई है, तो टेंशन मत लें. आप फुल रिफंड या फ्लाइट री-शेड्यूल दोनों आसानी से कर सकते हैं.यहां आसान तरीके से समझिए पूरा रिफंड कैसे और कब मिलेगा या फ्लाइट कैसे री-शेड्यूल करें.

रिफंड कैसे क्लेम करें? जानें स्टेप-बाय-स्टेप  प्रोसेस

  • इंडिगो की वेबसाइट पर जाएं और नीचे स्क्रोल करें.
  • वहाँ आपको "सपोर्ट" ऑप्शन मिलेगा. उस पर क्लिक करें.
  • अब “प्लान बी” का ऑप्शन चुनें.
  • यह ऑप्शन आपको फ्लाइट बदलने, कैंसिल करने और रिफंड लेने की सुविधा देता है.
  • अपनी PNR / बुकिंग नंबर और ईमेल आईडी / लास्ट नेम डालें.
  • अब यहां दो ऑप्शन होंगे.
  • फ्लाइट री-शेड्यूल या फ्लाइट कैंसिल करें और रिफंड लें.
  • आप चाहें तो नई तारीख या नया टाइम चुन सकते हैं.
  • या फिर फ्लाइट कैंसिल कर पैसे वापस ले सकते हैं.

फ्लाइट लेट या कैंसिल हुई तो रिफंड कब मिलेगा?

आपका रिक्वेस्ट पूरा होने के बाद आमतौर पर 7 वर्किग डे रिफंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है. अगर आपने फ्लाइट टिकट किसी ट्रैवल एजेंसी से बुक की थी, तो रिफंड के लिए उसी एजेंसी से संपर्क करना होगा.

अब तक 610 करोड़ रुपये के रिफंड जारी

सरकार के कड़े निर्देशों के बाद इंडिगो ने तेजी से रिफंड प्रोसेस करना शुरू किया है.अब तक 610 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए जा चुके हैं.इसके अलावा कैंसिल या बहुत लेट फ्लाइट के मामले मेंरी-शेड्यूल करने  पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. यात्रियों की मदद के लिए स्पेशल सपोर्ट सेल्स बनाए गए हैं.देशभर में यात्रियों को लगभग 3,000 बैग वापस पहुंचाए जा चुके हैं.

