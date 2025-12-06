दिल्ली, मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक एयरपोर्ट पर आज क्या हैं हालात... जानें कितनी फ्लाइट हैं कैंसिल

Indigo Flight Crisis: इंडिगो एयरलाइन का संकट हजारों लोगों की परेशानी का सबब बन गया है. ये संकट कब तक खत्‍म होगा, ये कह पाना भी मुश्किल है, क्‍योंकि शनिवार को भी देशभर में इंडियों की सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई हैं. दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम सहित कई एयरपोर्टों पर बड़ी संख्‍या में उड़ानें कैंसिल या बहुत देरी से उड़ान भर रही हैं. ऐसे में एयरपोर्ट टर्मिनल खचाखच भरे हुए नजर आ रहे हैं. ये एयरपोर्ट्स, रेलवे स्‍टेशन या बस स्‍टैंड की याद दिला रहे हैं. ऐसे में आप एयरपोर्ट पहुंचने से पहले जान लें कि आज किन-किन एयरपोर्ट्स पर कितनी उड़ानें रद्द हैं.

दिल्‍ली से तिरुवनंतपुरम तक किस एयरपोर्ट पर क्‍या हाल?

दिल्‍ली एयरपोर्ट- दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट (IGI) से इंडिगो की 54 डिपार्चर और 52 अराइवल (कुल 106) फ्लाइट्स रद्द की गई हैं. IGI ने शु्क्रवार रात पैसेंजर एडवाइजरी जारी कर बताया था कि इंडिगो की फ्लाइट सेवाएं धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं. यात्रियों से अनुरोध है कि घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्‍टेटस जरूर चेक कर लें. इसके बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनलों पर रात के समय काफी भीड़ देखने को मिली. कई यात्री अपनी फ्लाइट का इंतजार करते हुए दिखाई दिये. मुंबई एयरपोर्ट- मुंबई एयरपोर्ट पर भी आज सुबह यात्रियों का भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है, क्‍योंकि सुबह 9 बजे तक कुल 109 इंडिगो फ्लाइट रद्द की गई हैं. जिसमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) पर आने वाली 51 और यहां से जाने वाली 58 फ्लाइट्स शामिल हैं. लोग इस उम्‍मीद में आ रहे हैं कि उन्‍हें फ्लाइट मिल जाएगी, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लग रही है. वहीं, टिकट कैंसल करवाने के लिए भी सैकड़ों लोग लाइनों में खड़े हुए हैं. उनका कहना है कि इंडिगो की ऑनलाइन सेवा भी काम नहीं कर रही है, कोई फोन नहीं उठा रहा. हैदराबाद एयरपोर्ट- हैदराबाद एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह 9 बजे तक इंडिगो की कुल 69 फ्लाइट्स रद्द की गई हैं, जिसमें हैदराबाद एयरपोर्ट GMR पर आने वाली 26 और यहां से जाने वाली 43 फ्लाइट्स शामिल हैं. पुणे एयरपोर्ट- आज पुणे एयरपोर्ट पर इंडिगो की 14 आने वाली और 28 जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गईं. कुल 42 उड़ानें आज पुणे एयरपोर्ट पर रद्द हुई हैं. ये सभी इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें हैं. समस्‍या वहीं है कि इंडिगो के पास स्‍टाफ की भारी किल्‍लत है और ये समस्‍या कब खत्‍म होगी, इसकी कोई डेडलाइन भी कंपनी की तरफ से नहीं बताई गई है. चंडीगढ़ एयरपोर्ट- चंडीगढ़ एयरपोर्ट में इंडिगो की अब तक दस उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. ये फ्लाइट्स बेंगलुरु, लखनऊ मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद और कुछ अन्य शहरों की हैं. कैंसिल हुई फ्लाइट्स की जानकारी आज पहले ही यात्रियों को दे दी गई थी, इसलिए एयरपोर्ट पर भीड़ नहीं देखने को मिली. बैंगलोर की बात करें तो यहां 63 डिपार्चर फ्लाइट रद्द हुई हैं. हैदराबाद में इंडिगो की अराइवल 26 और डिपार्चर 43 फ्लाइट्स रद्द हैं. त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर निर्धारित इंडिगो उड़ानों की रद्द कुल संख्या 22 है. अहमदाबाद एयरपोर्ट से 19 उड़ानें रद्द हुई हैं.

एयरलाइन कंपनी इंडिगो बीते चार दिन से लगातार घरेलू और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट कैंसिल कर रही है. अब तक इंडिगो 2 हजार से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर चुका है और एयरपोर्ट पर लोग अगली फ्लाइट मिलने का इंतजार कर रहे हैं. उड़ानें रद्द होने से एयरपोर्ट पर लंबी कतारें, लगातार बदलते शेड्यूल और यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली. एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति अवश्य जांच लें. इंडिगो की उड़ानें बड़े पैमाने पर रद्द होने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को पत्र लिखकर इस पूरे संकट पर स्वतः संज्ञान लेने और मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है.

