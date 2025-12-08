Indigo Flight Status: दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की नई एडवाइजरी, घर से निकलने से पहले चेक करें लेटेस्ट स्टेटस

Indigo Flights Delay: पिछले कुछ दिनों से इंडिगो एयरलाइन की कई फ्लाइट्स अचानक कैंसिल हो रही हैं या काफी देर से उड़ रही हैं. ऐसे में दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आईजीआई) एयरपोर्ट ने आज सुबह एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें यात्रियों से फ्लाइट से जुड़ी लेटेस्ट स्टेटस चेक करने की अपील की गई है ताकि लोग घर से निकलने से पहले सावधान रहें और किसी भी परेशानी से बच सकें.

आईजीआई एयरपोर्ट की एडवाइजरी, फ्लाइट हो सकती है लेट

दिल्ली एयरपोर्ट ने सोमवार, 8 दिसंबर की सुबह करीब 6.30 बजे एडवाइजरी जारी की. इसमें साफ कहा गया है कि इंडिगो की कई फ्लाइट्स में देर हो सकती है. इसलिए यात्रियों को घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का ताजा स्टेटस जरूर चेक करना चाहिए, ताकि एयरपोर्ट पर अचानक किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े.

यात्रियों से अपील, फ्लाइट स्टेटस देखे बिना बाहर न निकलें

एयरपोर्ट ने यात्रियों से कहा है कि वे अपनी फ्लाइट की अपडेट अपनी एयरलाइन से ही चेक करें. इससे आपको यह पता चलेगा कि फ्लाइट समय पर है, देर से है या कैंसिल हुई है. इससे आपकी यात्रा और समय दोनों सुरक्षित रहेंगे.

एयरपोर्ट टीम लगातार कर रही है काम

एडवाइजरी में बताया गया है कि एयरपोर्ट की टीमें सभी संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, ताकि देरी कम से कम हो और यात्रियों को परेशानी न हो.अगर किसी को मेडिकल मदद या कोई भी सहायता चाहिए, तो एयरपोर्ट के इन्फॉर्मेशन डेस्क पर टीम पूरी तरह तैयार है.

यात्रियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध

एयरपोर्ट ने बताया कि आने-जाने के लिए सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो, बस और कैब मौजूद हैं .यानी यदि फ्लाइट में देरी है, तो आप अपनी यात्रा आसानी से प्लान कर सकते हैं.रियल-टाइम अपडेट और जरूरी जानकारी के लिए दिल्ली एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

सरकार भी लगातार स्थिति पर रख रही है नजर

इससे पहले केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा था कि पूरे देश में हवाई सेवा तेजी से सामान्य हो रही है.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर की एक पोस्ट में जानकारी दी है कि पिछले चार दिनों में लगातार सभी एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरलाइन, और ग्राउंड स्टाफ से बात की गई है और स्थिति हर पल जांची जा रही है.

अगर आज आपकी इंडिगो की फ्लाइट है, तो घर से निकलने से पहले फ्लाइट का ताजा स्टेटस जरूर चेक करें.थोड़ा समय लेकर यह एक काम कर लेने से आपकी यात्रा बिना परेशानी पूरी होगी.