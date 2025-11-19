भारत के सबसे अमीर और सबसे गरीब मुख्यमंत्री कौन हैं? देख लीजिए पूरी लिस्ट

Richest CM Of India: बिहार में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. ऐसे में आज हम आपको देश के उन मुख्यमंत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा अमीर हैं. साथ ही उस मुख्यमंत्री का नाम भी जानेंगे, जिसके नाम सबसे गरीब सीएम होने का खिताब है. हर साल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) इसे लेकर रिपोर्ट पेश करता है, जिसमें बताया जाता है कि कौन से नेता की कितनी कमाई है, इसी रिपोर्ट में सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों का भी जिक्र होता है. आइए जानते हैं कि भारत में फिलहाल किसके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज है.
कौन है सबसे अमीर मुख्यमंत्री?
एडीआर की 2025 की रिपोर्ट में बताया कि मुख्यमंत्रियों की कुल औसत स्व-घोषित आय ₹13,34,738 है और इन सभी मुख्यमंत्रियों की पूरी संपत् मिलाकर ₹1,632 करोड़ रुपये होती है. इस रिपोर्ट के हिसाब से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर सीएम हैं, उनकी कुल संपत्ति ₹931 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है. इस लिस्ट में वो काफी समय से सबसे ऊपर हैं.
दूसरा नंबर किसका?
चंद्रबाबू नायडू के बाद अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ₹332 करोड़ की संपत्ति के साथ दूसरे नंबर पर हैं. वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ₹51 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं और लिस्ट में तीसरा नंबर उनका ही है.
|एन. चंद्रबाबू नायडू
|टीडीपी
|आंध्र प्रदेश
|₹931 करोड़+
|पेमा खांडू
|बीजेपी
|अरुणाचल प्रदेश
|₹332 करोड़+
|सिद्धारमैया
|कांग्रेस
|कर्नाटक
|₹51 करोड़+
|नेफ्यू रियो
|एनडीपीपी
|नागालैंड
|₹46 करोड़+
|डॉ. मोहन यादव
|बीजेपी
|मध्य प्रदेश
|₹42 करोड़+
|एन. रंगासामी
|एआई एन.आर. कांग्रेस
|पुडुचेरी
|₹38 करोड़+
|अनुमुला रेवंत रेड्डी
|कांग्रेस
|तेलंगाना
|₹30 करोड़+
|हेमंत सोरेन
|जेएमएम
|झारखंड
|₹25 करोड़+
|हिमंत बिस्वा सरमा
|बीजेपी
|असम
|₹17 करोड़+
|कॉनराड संगमा
|एनपीपी
|मेघालय
सबसे गरीब सीएम कौन?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम सबसे गरीब मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सबसे ऊपर है. उन्होंने अपनी सबसे कम संपत्ति घोषित की है, जो सिर्फ ₹15.38 लाख है. ये सभी चल संपत्तियों की कीमत है.
