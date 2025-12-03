पाकिस्तान की जेल में डीजल से बना खाना खाते हैं इमरान खान? जानें यहां कैदियों के साथ क्या होता है

Pakistan Adiala Jail: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पिछले लंबे वक्त से जेल में बंद हैं. पिछले दिनों उनकी सेहत को लेकर काफी चर्चा हुई थी और यहां तक कहा गया था कि जेल में उनकी मौत हो चुकी है. हालांकि अब परिवार ने बताया है कि वो जिंदा हैं, लेकिन जेल में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है. इमरान खान पाकिस्तान की आदियाला जेल में बंद हैं, जिसे सबसे खतरनाक जेल कहा जाता है. इस जेल को लेकर जो जानकारियां सामने आई हैं, वो काफी हैरान करने वाली हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आदियाला जेल में कैदियों के साथ क्या होता है और यहां खाना कैसा मिलता है.

डीजल से बनता है खाना?

पाकिस्तान की आदियाला जेल को लेकर पाकिस्तानी अखबार डॉन ने एक चौंकाने वाली बात बताई थी. इसमें बताया गया था कि इस जेल में खाना बनाने के लिए कुकिंग ऑयल की जगह गाड़ियों के जले हुए डीजल का इस्तेमाल होता है. खासतौर पर मांस बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, कैदियों की शिकायत होती है कि खाने में डीजल की बदबू आती है. जिस जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बंद हैं, उसे लेकर ऐसी जानकारी काफी हैरान करने वाली है.

पूर्व पीएम को हुई थी फांसी

पाकिस्तान की ये आदियाला जेल कोई आम जेल नहीं है, बल्कि इसमें कई खतरनाक अपराधियों और बड़े राजनेताओं को रखा जाता है. पाकिस्तान के पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो को यहीं फांसी दी गई थी. रावलपिंडी कोर्ट से करीब 13 किमी दूर इस जेल को 100 एकड़ में बनाया गया है. जेल में कैदियों के साथ होने वाले अत्याचारों को लेकर तमाम रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं. यही वजह है कि इसे पाकिस्तान की सबसे खतरनाक जेल कहा जाता है. ये पाकिस्तान की सबसे सुरक्षित जेल है और इसे रावलपिंडी जिला जेल भी कहा जाता है.

आदियाला जेल से जुड़ी दिलचस्प बातें