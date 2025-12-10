IPL के लिए क्या आप भी भेज सकते हैं अपना नाम? जानें कैसे होता है रजिस्ट्रेशन

Career in Cricket: भारत में क्रिकेट का बहुत ही क्रेज है. हर साल लाखों फैन्स IPL का इंतजार करते हैं. खिलाड़ियों का (Auction) किया जाता है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे आकर्षक टी20 क्रिकेट लीग है. इसमें खेलना हर युवा क्रिकेटर का सपना होता है.लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए काफी मेहनत करना होता है. IPL में खिलाड़ी के रूप में शामिल होने के लिए एक रजिस्ट्रेशन (Registration) और नीलामी (Auction) की एक प्रक्रिया है. अगर आप भी IPL का हिस्सा बनने का सपना देख रहे हैं तो जानिए पूरी प्रक्रिया.

IPL में शामिल होने के दो तरीके

इंटरनेशनल/नेशनल लेवल के खिलाड़ी के लिए (International/National Players)

जो खिलाड़ी पहले से ही अपनी नेशनल टीम (भारत या विदेशी) या किसी राज्य की रणजी टीम (भारत के घरेलू क्रिकेट में) में खेल रहे हैं, उन्हें आमतौर पर सीधे BCCI की नीलामी लिस्ट में शामिल किया जाता है, या वे डायरेक्ट अपने संबंधित क्रिकेट बोर्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराते हैं.

B. अनकैप्ड खिलाड़ी (Uncapped Players - सबसे आम तरीका)

जो खिलाड़ी भारत में घरेलू लेवल पर भी नहीं खेले हैं, या नेशनल टीम के लिए नहीं खेले हैं, उन्हें 'अनकैप्ड' कहा जाता है. इन्हें IPL नीलामी में शामिल होने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है.

रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया (अनकैप्ड खिलाड़ियों के लिए)

राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (State Cricket Association) के जरिए

भारत में, कोई भी अनकैप्ड खिलाड़ी सीधे IPL को अपना नाम नहीं भेज सकता. उन्हें अपने संबंधित राज्य क्रिकेट एसोसिएशन (State Cricket Association) (जैसे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन) के माध्यम से आवेदन करना होता है.

सिफारिश (Recommendation):- राज्य एसोसिएशन ही खिलाड़ी के नाम की सिफारिश IPL गवर्निंग काउंसिल (GC) और BCCI को भेजते हैं. यह सिफारिश खिलाड़ी के पिछले प्रदर्शन, फिटनेस और क्षमता पर आधारित होती है.

खिलाड़ी को एसोसिएशन की ओर से दिए गए डिटेल्स IPL रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना होता है.

BCCI की स्क्रीनिंग

BCCI, सभी राज्य एसोसिएशनों से प्राप्त सिफारिशों की समीक्षा करता है. BCCI उन खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करता है जो रियल में IPL लेवल की प्रतिभा रखते हैं. विदेशी अनकैप्ड खिलाड़ी अपने देश के क्रिकेट बोर्ड (जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ईसीबी) के माध्यम से सीधे BCCI के पास अपना नाम भेजते हैं.

अंतिम नीलामी सूची (Final Auction List)

शॉर्टलिस्ट किए गए खिलाड़ियों को BCCI की एक डिटेल्स नीलामी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है. इस फॉर्म में खिलाड़ी अपनी बेस प्राइस (Base Price) यानी भी तय करते हैं जिस पर वे नीलामी में बिकना चाहते हैं. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, BCCI नीलामी से कुछ दिन पहले फाइनल ऑक्शन लिस्ट जारी करता है. केवल इसी लिस्ट में शामिल खिलाड़ी ही नीलामी में बिकने के पात्र होते हैं.

ये भी पढ़ें-Bombay High Court Bharti 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट में क्लर्क,चपरासी सहित कई पदों पर वैकेंसी, जानिए योग्यता

