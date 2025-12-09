Bombay High Court Bharti 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट में क्लर्क,चपरासी सहित कई पदों पर वैकेंसी, जानिए योग्यता

Bombay High Court Recruitment 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट में सरकारी नौकरी करने का शानदार मौका है. क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद बेंच के लिए क्लर्क, चपरासी, स्टेनोग्राफर और ड्राइवर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है. इस वैकेंसी के जरिए कुल 2381 पदों को भरा जाएगा. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए bombayhighcourt.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उम्मीदवारों को 5 जनवरी 2026 तक आवेदन करना होगा, क्योंकि इसके बाद एप्लीकेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी.

योग्यता और आयु सीमा

क्लर्क के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएशन के साथ-साथ 40 WPM टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए. आयु सीमा कम से कम 18 साल और अधिकतम 38 साल.

चपरासी के पदों के लिए मराठी लिखनी व पढ़नी आनी चाहिए.

स्टेनोग्राफर (लोअर) पद के लिए ग्रेजुएशन + शॉर्टहैंड 80 WPM + टाइपिंग 40 WPM आनी चाहिए.

स्टेनोग्राफर (हायर) पद के लिए ग्रेजुएशन + शॉर्टहैंड 100 WPM + टाइपिंग 40 WPM.

ड्राइवर पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 10वीं पास साथ ही LMV लाइसेंस साथ में 3 साल का अनुभव होना चाहिए

Bombay High Court Recruitment 2025 Notification

एप्लीकेशन फीस

सभी कैटगरी (जनरल/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी) के लिए 1000 रु फीस तय की गई है. उम्मीदवारों का सलेक्शन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है.

