दो दिन में ही घुटनों पर आए भगोड़े ललित मोदी, मांग ली माफी 

कुछ दिन पहले तक भगोड़े विजय माल्या के साथ पार्टी का जश्न मना रहे ललित मोदी अब घुटनों पर आ गया है. खुद को भारत का दो सबसे बड़ा भगोड़ा बताकर सीना चौड़ी करने वाला ललित मोदी अब सरकार से माफी मांग रहा है. दरअसल, सरकार की सख्ती के बाद उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है. भगोड़े ललित मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके माफी मांगी है. ललित मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचती तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, खासकर भारत सरकार से जिसके लिए मेरे मन में काफी सम्मान है. ललित मोदी ने पोस्ट पर आगे लिखा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और मेरी मंशा कभी ऐसी नहीं थी. मैं एक बार फिर दिल से माफी मांगता हूं.

I apologise if I have hurt anyone feelings especially the Indian Government who I have the highest respect and regard for. The statement was misconstrued and was never intended to be as played out. Once again my deepest apologies — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) December 29, 2025

दरअसल, कुछ दिन पहले विजय माल्या और ललित मोदी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. ये वीडियो माल्य के जन्मदिन की पार्टी की थी. जिसमें ललित मोदी भी मौजूद थे. ललित ने खुद इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था और उसमें उसने माल्या के साथ खुद को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े बताते हुए कटाक्ष किया था.



वीडियो में क्या कहा ललित मोदी ने?

वीडियो में ललित मोदी हंसते हुए कहता है, 'हम दो भगोड़े हैं… भारत के सबसे बड़े भगोड़े.'

पोस्ट के कैप्शन में उसने लिखा, 'चलिए, मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे इंटरनेट पर फिर से तहलका मच जाए… जलन से अपना दिल चीर लो.'

सरकार ने ललित मोदी और माल्या पर दिया था बयान

कुछ दिन पहले विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब ये सवाल पूछा गया था कि भगोड़े विजय माल्या और ललित मोदी को कब भारत वापस लाया जाएगा तो इस सवाल के जवाब में रणधीर जायसवाल ने कहा कि जो भी भगोड़े हैं, भारत सरकार प्रतिबद्ध है जो भी हमारे कानून से भागे हैं भागे हुए लोग हैं, उनको हम वापस लाएंगे. इस मामले में कई देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है. और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस मामले पर पूरी तरह से ठोस हैं और प्रतिबद्ध हैं कि उनको वापस लाया जाए.