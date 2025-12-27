स्पेस में ब्रश कैसे करते हैं एस्ट्रोनॉट्स? ये है दांत साफ करने का तरीका

Astronauts Brush in Space: जब भी हम स्पेस के बारे में सोचते हैं, तो दिमाग में एस्ट्रोनॉट्स का हवा में तैरना, धरती का खूबसूरत नजारा और रॉकेट की तस्वीरें आ जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में रहकर एस्ट्रोनॉट्स रोजमर्रा के छोटे काम कैसे करते हैं. जैसे… दांत साफ करना. धरती पर यह काम बेहद आसान लगता है, लेकिन स्पेस में बिना गुरुत्वाकर्षण (Gravity) के ब्रश करना एक अलग ही चैलेंज है. वहां न तो सिंक होता है, न नल और न ही पानी नीचे गिरता है. ऐसे में सवाल उठता है आखिर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में दांत कैसे साफ रखते हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं.

स्पेस में दांत साफ करना क्यों मुश्किल है

1. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) में कोई सिंक नहीं होता. अगर पानी छोड़ा जाए तो वह नीचे नहीं जाएगा, बल्कि छोटे-छोटे बुलबुलों में हवा में तैरने लगेगा.

2. स्पेस में पानी ब्रश से टपकता नहीं है. अगर ध्यान न रखा जाए तो पानी और टूथपेस्ट पूरे केबिन में फैल सकता है.

3. अगर टूथपेस्ट या पानी इधर-उधर उड़ गया, तो वह मशीनों और उपकरणों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हर कदम बहुत सोच-समझकर उठाया जाता है.

स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स ब्रश कैसे करते हैं

इतनी मुश्किलों के बावजूद एस्ट्रोनॉट्स रोज अपने दांत साफ करते हैं, बस तरीका थोड़ा अलग होता है. एस्ट्रोनॉट्स सामान्य ब्रश ही इस्तेमाल करते हैं, जैसा हम धरती पर करते हैं. फर्क बस इतना है कि वे बहुत कम पानी लेते हैं. पानी नल से नहीं आता, बल्कि एक छोटी पाउच (थैली) से निकाला जाता है. उसी से ब्रश को थोड़ा गीला किया जाता है. स्पेस में ऐसा टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है जिसे निगला जा सकता है, यानी ब्रश के बाद थूकना जरूरी नहीं होता है. अगर जरूरत पड़ी, तो टूथपेस्ट को कपड़े या टिशू से पोंछ लिया जाता है और फिर उसे कचरे के बैग में डाल दिया जाता है.

स्पेस में दांतों की सफाई इतनी जरूरी क्यों है

1. स्पेस में कोई डेंटिस्ट नहीं होता है. अगर दांत में दर्द या इंफेक्शन हो जाए, तो बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है.

2. भविष्य में स्पेस मिशन महीनों या सालों के हो सकते हैं, जैसे मंगल मिशन. ऐसे में दांतों की छोटी समस्या भी बड़ा खतरा बन सकती है.

3. दांत और मसूड़े खराब हों तो इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है. स्पेस में जहां शरीर पहले ही कई बदलावों से गुजरता है, वहां हेल्थ का ध्यान रखना और जरूरी हो जाता है.

भविष्य में स्पेस डेंटिस्ट्री कैसी होगी

नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियां लगातार नई तकनीकों पर काम कर रही हैं. भविष्य में पोर्टेबल डेंटल किट भेजी जा सकती हैं. 3D प्रिंटिंग से जरूरत पड़ने पर डेंटल टूल्स बनाए जा सकते हैं और लंबे मिशन के लिए और बेहतर ओरल केयर सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं.