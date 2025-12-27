विज्ञापन
गीजर या फिर एसी, दोनों में कौन ज्यादा बिजली खर्च करता है?

Geyser Electricity Consumption: गर्मियों में जहां लोग एसी चलाने के बाद बिल को लेकर परेशान रहते हैं, वहीं सर्दियों में गीजर चलाने पर भी यही लगता है कि बिजली का भारी भरकम बिल आ सकता है. क्या आप जानते हैं कि दोनों में से किस चीज से ज्यादा बिजली खर्च होती है?

Geyser कितनी बिजली खाता है

Geyser Electricity Consumption: दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है. इस ठंडे मौसम में सुबह उठकर नहाना किसी चुनौती से कम नहीं होता, इसीलिए लोग काफी देर तक गीजर चलाकर रखते हैं और फिर गर्म पानी से नहाकर ही बाहर निकलते हैं. हालांकि गीजर चलाने या फिर बंद करने को लेकर कई घरों में वैसी ही बहस होती है, जैसे एसी चलाने या बंद करने को लेकर देखी जाती है. गीजर का बटन खुला रह गया तो बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा, इसी बात की टेंशन सभी को सताती रहती है. ऐसे में आज हम आपकी ये परेशानी दूर कर देते हैं और बताते हैं कि गीजर चलाने से आपकी कितनी बिजली खर्च होती है. साथ ही ये भी बताएंगे कि गीजर या एसी में से कौन ज्यादा बिजली खाता है. 

गीजर से कितनी बिजली होती है खर्च?

सबसे पहले इन दिनों हर घर में चल रहे गीजर की बात कर लेते हैं. मार्केट में कई तरह के गीजर आते हैं, जिनमें कुछ छोटे होते हैं और कुछ 15 से 20 लीटर तक होते हैं. आमतौर पर हर घर में 3kW का गीजर इस्तेमाल होता है, जिनकी कीमत 8 से 15 हजार तक हो सकती है. इस गीजर को एक घंटे तक चलाने पर ये करीब 2 से 3 यूनिट बिजली की खपत कर सकता है. वहीं अगर गीजर लगातार दो से तीन घंटे तक चलता है तो 8 से 9 यूनिट बिजली की खपत हो सकती है. यानी हर महीने अगर आप रोजाना एक घंटे गीजर चला रहे हैं तो आपके बिजली के बिल में 600 रुपये तक का इजाफा हो सकता है.  

AC से कितनी बिजली खर्च होती है?

गीजर के बाद अब एसी कितनी बिजली खाता है, ये जान लेते हैं. आमतौर पर घरों में लोग 1.5 टन एसी का इस्तेमाल करते हैं. इसमें थ्री और फाइव स्टार एसी आते हैं, जितने कम स्टार वाला एसी होगा, उतनी ज्यादा बिजली की खपत होगी. हालांकि इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है. अगर आप 5 रेटिंग वाले 1.5 टन के एसी को एक घंटा चलाते हैं तो करीब 0.8kWh बिजली खर्च होती है. यानी एक यूनिट से भी कम बिजली लगती है. हालांकि एसी कम से कम 7 से 8 घंटे तक चलता है, ऐसे में ये करीब 6.5 यूनिट तक बिजली खर्च करेगा. यानी पूरे महीने के बिल में करीब 1300 से 1500 रुपये का इजाफा हो सकता है. 

गीजर से ज्यादा खपत

अब आप समझ चुके होंगे कि गीजर और एसी कितनी बिजली खाते हैं. क्योंकि गीजर, एसी की तरह 7 या 8 घंटे तक नहीं चलता है, ऐसे में इससे बिजली का बिल उतना ज्यादा नहीं आता. हालांकि एक घंटे की तुलना करें तो गीजर, एसी से ज्यादा बिजली खाता है. यानी अगर एसी और गीजर को लगातार 8 घंटे तक चलाया जाए तो गीजर करीब 24 यूनिट बिजली खर्च करेगा, वहीं एसी 7 यूनिट तक बिजली खाएगा. 

